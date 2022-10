Le producteur de James Bond révèle de Russie avec amour la scène 007 que les aspirants doivent passer

Au cours d’un événement « En conversation » au British Film Institute de Londres pour célébrer les 60 ans de James Bondproducteur de film Michael G.Wilson, qui dirige Eon Productions avec Barbara Broccoli, a révélé qu’une scène de séduction du thriller d’espionnage de 1963 De Russie avec amour est toujours utilisé pour tester ceux qui aspirent à jouer le rôle d’Ian Fleming en tant qu’agent emblématique. Wilson a dit au public du BFI vendredi soir,





« Nous utilisons toujours la même scène… et c’est celle-là De Russie avec amour, où Bond revient dans sa chambre après l’assassinat, et il commence à enlever sa chemise, entre dans la chambre pour se baigner. Puis il entend quelque chose, prend son arme, entre et la fille est dans le lit. C’est le test que nous utilisons. Quiconque peut provoquer cette scène a raison pour Bond. C’est dur à faire. »

La scène de référence Wilson fait référence au moment où Bond de Sean Connery trouve l’employé militaire soviétique Tatiana Romanova, interprétée par Daniela Bianchi, au milieu de son lit, vêtue uniquement d’un tour de cou en velours noir. Après s’être présenté, Bond fait des compliments à sa beauté. Elle déplore cependant :

« Je pense que ma bouche est trop grande. »

Avant de l’embrasser, Bond lui assure que tout va bien.

« Non, c’est la bonne taille. Pour moi, c’est ça.

La scène se termine avec les deux consommant leur liaison, bien qu’ils soient involontairement filmés à travers un miroir sans tain. Le producteur vétéran a également noté qu’ils avaient toujours besoin d’une bonne actrice pour jouer face à l’acteur participant à l’audition.





Quelle est la prochaine étape pour James Bond ?

L’événement était l’un des nombreux événements organisés ces derniers jours pour marquer le James Bond Day ce mercredi 5 octobre 2022. Wilson a été rejoint sur scène par les scénaristes Neal Purvis et Robert Wade, la directrice de casting Debbie McWilliams, l’acteur Rory Kinnear, le concepteur de production Mark Tildesley et le producteur associé Gregg Wilson pour une interview de l’animatrice de la BBC Samira Ahmed. La table ronde a été suivie d’une projection du film James Bond de 1962 Dr Nonavec Connery et Ursula Address.

Wilson a souligné que le casting n’avait pas commencé pour le nouveau 007, « peu importe ce que les autres vous disent ». Il a également révélé et expliqué pourquoi les jeunes acteurs ne sont pas en lice.