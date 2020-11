Le moteur de ma vie? Moteur diesel Isuzu

Quatre cylindres, 1488 cm3 de capacité, 50 ou 67 ch selon qu’il adopte ou non un turbo. Voici les principales caractéristiques de mon moteur préféré (peut-être le moteur de mon le moteur diesel Isuzu qui équipait les Opel Corsa A et B.

Je sais bien que ce choix ne rencontre guère de consensus et qu’il existe des moteurs bien meilleurs, mais à vous, lecteur attentif, je vous demande un peu de patience pendant que je vous explique pourquoi ce choix qui est le mien.

Économique par nature et fiable par caractère, le moteur Isuzu Diesel qui équipa la modeste Opel Corsa tout au long des années 90 du siècle dernier est loin d’être une perle de l’ingénierie automobile (à tel point qu’il ne s’agissait que d’une mention honorable dans cet article).

Cependant, si on me disait que je ne pouvais choisir qu’un seul moteur pour m’accompagner pour le reste de ma vie, j’y réfléchirais à peine à deux fois.

Les raisons que même la raison contredit

Tout d’abord, ce moteur est presque comme un ami de (très) longue date pour moi. Présent dans la voiture qui était là chez moi quand je suis né, une Corsa A en version «D» qui a circulé jusqu’à 700 mille kilomètres, son bavardage maladroit a été la bande-son qui m’a bercé lors de longs voyages dans mon enfance.

J’ai juste eu à l’écouter au loin et j’ai immédiatement pensé «le mon père arrive». Lorsque la petite Corsa A a pris sa retraite, le remplaçant à domicile était son successeur direct, une Corsa B qui, comme pour suivre le rythme, jouait dans la version «TD».

À bord, je questionnais mon père sur les secrets de la conduite et je rêvais du jour où je pourrais m’asseoir au volant. Et la bande originale? Cliquetis toujours le moteur Isuzu Diesel, le T4EC1.

De nombreuses voitures sont passées par la maison depuis, mais cette petite Opel Corsa noire a été conservée jusqu’au jour où j’ai pris le permis (intéressant avec quelques leçons au volant d’une… Corsa 1.5 TD).

Là, et en dépit d’avoir à ma disposition une Renault Clio plus joyeuse et même dynamique équipée de la version à carburateur 1.2 Energy, chaque fois que je pouvais « voler » la voiture à ma mère. Le prétexte? Le diesel était moins cher.

Les années ont passé, les kilomètres se sont accumulés, mais une chose est sûre: ce moteur continue de me captiver. Que ce soit en raison de la légère traînée du démarreur (qui tourne généralement deux fois avant le démarrage du moteur), de l’économie ou du fait que je connais déjà tous les sons et astuces, je choisirais difficilement un autre moteur pour m’accompagner pour le reste de ma vie.

Je sais qu’il existe des moteurs meilleurs, plus puissants, économiques et même fiables (au moins moins susceptibles de surchauffer ou de perdre de l’huile à travers le couvercle de soupape).

Cependant, chaque fois que je donne la clé et que j’entends que le quatre cylindres se soulève, je me retrouve toujours avec un sourire sur le visage qu’aucune autre voiture ne m’a encore causé, et c’est la raison pour laquelle c’est mon moteur préféré.

Avez-vous un moteur qui vous a marqué? Laissez-nous votre histoire dans les commentaires.