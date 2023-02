Across the Sea : photos inédites du film Netflix qui a déjà une date de sortie

in

Netflix

La suite de par ma fenêtre Il arrive sur Netflix dans quelques mois seulement et, malgré le fait qu’il n’y ait pas d’avance, il y a des photos inédites. Regarder!

©NetflixJulio Peña Fernandez et Clara Galle

Il y a quelques heures à peine, Netflix a publié une nouvelle que des milliers de fans attendaient de connaître : la date de sortie de À travers la mer. Ce film, qui fait suite à par ma fenêtre Il est l’un des plus attendus depuis son annonce et sortira cette année. encore une fois avec Clara Galle et Julio Peña Fernandez en tant que protagonistes, la nouvelle histoire atteindra le géant du streaming.

Ce sera le 23 juin prochain quand À travers la mer être diffusé via Netflix dans le monde entier. A cette occasion la production Il n’adaptera pas le deuxième livre d’Ariana Godoy, mais il a eu sa participation à l’écriture de la bande. Mais, au-delà de tout, les fans ont déjà hâte de revoir Julio Peña Fernández et Clara Galle interprétant à nouveau le dieu grec et la sorcière.

Cependant, il reste encore plusieurs mois avant de pouvoir profiter de la suite de par ma fenêtre. En fait, bien que certains aperçus aient déjà été vus et que la date de sortie soit déjà connue, il n’y a toujours pas d’avance officielle. Bien que certaines images aient été montrées, la vérité est que les fans attendent toujours une bande-annonce qui, pour le moment, ne sera pas publiée.

En tout cas, la réalité est que beaucoup ont été émus par différentes photographies qui ont été publiées non seulement par Netflix, mais aussi par les acteurs principaux. Qui plus est, hier alors que la date de sortie était connue, plusieurs d’entre eux ont partagé quelques cartes postales inédites. Regarder!

Photos inédites d’Across the Sea, le nouveau film de Netflix :

A travers ses différents comptes Instagram, Julio Peña Fernández s’est montré dans la peau d’Ares Hidalgo aussi bien seul qu’avec Clara Galle, jouant Raquel. De son côté, Eric Masip a partagé une carte postale avec Emilia Lazo, toutes deux caractérisées comme Artemis et Claudia. Un autre de ceux qui ont publié une photographie était Iván Lapadula Montes, qui rejoint le casting pour donner vie à Gregory.

