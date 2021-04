New Hampshire Gender Reveal Party Explosion Details and Insight

Après qu’une fête de révélation du genre dans le New Hampshire se soit terminée par des explosions, des fondations de bâtiments fissurées et conduites d’eau endommagées, il est temps d’écouter ce que l’univers nous dit depuis des années:

Les parties révélant le sexe sont mauvaises.

Ce dernier épisode n’est qu’un autre chapitre des nombreuses histoires catastrophiques sur le genre révélant que les parties ont mal tourné.

Un incendie de forêt en Californie évacue 3 000 habitants. Un combat chez Applebee. Plusieurs autres explosions. Une grand-mère tuée par une bombe artisanale révélatrice de sexe. Un crash d’avion. Un autre incendie de forêt qui a causé des dommages d’une valeur d’environ 8 millions de dollars.

Dans le New Hampshire, la famille enthousiaste a déclenché une énorme explosion en utilisant de la tannérite, un explosif en vente libre utilisé pour l’entraînement à la cible. Lorsqu’il était utilisé comme indiqué, quelqu’un tirait une arme à feu sur la tannérite jusqu’à ce qu’elle explose, auquel cas il s’éloignait vraisemblablement des flammes au ralenti. Cette famille a pensé que c’était une bonne idée de faire exploser 80 livres de la substance, ce qui est suffisant pour causer des dommages structurels importants aux maisons et aux personnes.

Vous avez eu l’idée. Les parties révélant le genre sont dangereuses et mortelles car elles impliquent souvent des pièces pyrotechniques et un manque de prévoyance. Mais ils ont aussi des impacts psychologiques désastreux.

Cette culture consistant à définir un enfant à naître par ce qui se trouve entre ses jambes n’est pas seulement effrayante, elle crée un monde où l’expression de soi d’un enfant est restreinte avant même sa naissance.

Qu’est-ce qu’une fête de révélation du genre?

Ces événements exagérés ont probablement été fortement influencés par les médias sociaux, car les futurs parents cherchent à se surpasser avec des affaires élaborées.

Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment d’avoir un spray de confettis bleus ou roses sortir d’une pinata pendant que votre famille et vos amis prennent des photos?

Le nom trompeur de ces parties confond la question à l’examen. Les parents ne révèlent pas du tout un sexe. Ils dévoilent le sexe biologique de l’enfant.

C’est essentiellement un parti qui déclare publiquement quels organes reproducteurs votre bébé à naître aura.

De nombreuses preuves physiques et physiologiques révèlent qu’il existe une distinction scientifique entre le sexe et les organes sexuels biologiques. Ainsi, quelle que soit la couleur des confettis que vous utilisez pour célébrer votre enfant, cela n’a vraiment aucune incidence sur l’identité de genre qu’il développera après la naissance.

Déjà, de nombreux conservateurs et transphobes sont horrifiés à l’idée que quelqu’un annonce leurs pronoms, mais il a été jugé socialement acceptable de faire de même pour un bébé à naître.

Les parties révélant le genre renforcent les binaires nuisibles.

Les fêtes peuvent sembler un plaisir inoffensif, mis à part les incendies de forêt et les explosions occasionnels. Mais les effets à long terme des partis révélateurs de genre peuvent être encore plus dommageables.

Ils tentent d’établir la norme pour qui sera un enfant avant même que celui-ci n’entre dans le monde.

Les filles aimeront la couleur rose, elles porteront des robes. Les garçons aimeront le bleu, ils feront du sport. Cela devient limitatif.

Ce sont le genre d’attentes rigides qui empêchent les femmes d’entrer dans des espaces traditionnellement masculins comme la science ou la technologie. Ou arrête la capacité d’un homme à être ouvert à ses émotions.

Cela crée également une norme culturelle plus large pour définir le sexe de quelqu’un d’autre, ce qui nuit inévitablement à ceux qui ne rentrent pas dans les binaires sociaux.

Les jeunes LGBTQ qui s’interrogent sur leur sexe ou sur les normes auxquelles ils sont censés souscrire ont souvent du mal à trouver leur place dans un monde qui associe l’identité de genre au glaçage bleu ou rose et aux signaux de fumée.

Les jeunes transgenres et non conformes au genre luttent contre la dépression et les idées suicidaires en grand nombre, probablement en raison des délimitations rigides que nous créons autour du sexe.

Mais ceux qui déclarent avoir leurs pronoms respectés par la totalité ou la plupart des personnes dans leur vie tentent de se suicider à la moitié du taux de ceux dont les pronoms ont été ignorés.

Avoir une perspective plus fluide sur le genre et permettre aux enfants de faire leurs propres choix concernant leur identité peut sauver des vies.

Même la femme qui a inventé les partis révélateurs du genre le regrette.

En 2008, Jenna Karvunidis a organisé une fête pour révéler le sexe de sa fille à naître en découpant un gâteau rose. L’événement est devenu viral lorsqu’elle a écrit un article de blog à ce sujet.

On considère que Karvunidis a organisé la première fête publique de révélation du genre. Cependant, au moment où elle a eu ses deuxième et troisième enfants, elle a regretté le concept.

Karvunidis considère désormais les parties comme problématiques et n’est pas d’accord avec l’idée de créer une identité de genre complète pour un bébé qui n’est pas encore né.

Elle est redevenue virale en 2019 lorsqu’elle a demandé à ses abonnés Facebook: «Qui se soucie du sexe du bébé?»

Elle a suivi avec une image de sa fille Bianca vêtue d’un blazer bleu pâle, écrivant: «PLOT TWIST, le premier bébé de fête révélant le genre au monde est une fille qui porte des costumes!»

Les alternatives sensées abondent

Karvunidis reconnaît maintenant que, bien qu’elle n’ait jamais contrôlé le sexe de sa fille après la naissance, ceux qui s’attachent à l’idée de définir le sexe de leur enfant peuvent également s’efforcer de renforcer les normes de genre restrictives que Bianca subvertit.

Il est probable que, comme Karvunidis, de nombreux parents qui organisent ces fêtes n’ont pas l’intention de limiter la croissance personnelle de leur enfant.

Ce n’est, après tout, qu’une fête. Mais quelque chose d’aussi inoffensif qu’un nom révèle, une révélation sexuelle qui ne repose pas sur des thèmes normatifs de genre ou juste une vieille douche de bébé célébrerait aussi bien une grossesse sans avoir les mêmes conséquences.

Laissez simplement les explosifs, les pièces pyrotechniques, les avions et autres trucs de fête potentiellement dangereux en dehors.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.