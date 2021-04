Rencontrez «  Zhurong  »: la Chine nomme le rover Tianwen-1 sur Mars avant la tentative d’atterrissage à la mi-mai

La Chine a nommé son tout premier rover sur Mars « Zhurong » après un ancien dieu du feu avant une tentative d’atterrissage sur la planète rouge en mai.

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a révélé le nom lors de la sixième journée spatiale chinoise qui s’est tenue à Nanjing samedi 24 avril.

Zhurong était le plus populaire des 10 noms présélectionnés pour un vote public qui s’est ouvert en janvier, et ce choix a été soutenu par un panel d’experts et la CNSA elle-même.

Aller avec le dieu du feu est approprié, car le nom chinois de Mars, «Huoxing», signifie littéralement «étoile de feu».

Les quelque 530 livres. (240 kilogrammes) Le rover Zhurong à énergie solaire fait partie de la Mission Tianwen-1 , lancé en juillet 2020 et arrivé en orbite autour de Mars en février.

L’orbiteur Tianwen-1 a collecté des images haute résolution du site d’atterrissage cible de Zhurong en Utopia Planitia . La tentative d’atterrissage est prévue à la mi-mai, selon un spécialiste chinois de l’espace .

Le rover transporte des caméras et des instruments panoramiques et multispectraux pour analyser la composition des roches. Zhurong étudiera également les caractéristiques du sous-sol avec un radar pénétrant dans le sol, si tout se passe comme prévu.

