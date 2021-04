« Shadow and bone » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la fin de la première saison de « Ombre et os»(« Shadow and Bone »dans sa langue d’origine) il est inévitable de penser à un deuxième volet de la série Netflix, d’autant plus que l’histoire basée sur le recueil de romans« Grishaverse »de Leigh Bardugo a laissé plusieurs questions.

Selon un rapport de What’s on Netflix, le géant du streaming a commandé un deuxième lot d’épisodes de la série fantastique avant même la première du premier opus. Mais jusqu’à présent, la plateforme n’a pas confirmé la nouvelle.

Étant donné que la saga de livres Leigh Bardugo a une grande base de fans et compte au moins quatre autres livres ‘Grishaverse’, il est fort probable que « Ombre et osObtenez une nouvelle livraison.

Aussi, apparemment, dans le dernier chapitre, où Kirigan démontre l’étendue des pouvoirs d’Alina et les corbeaux rencontrent un passager clandestin lors d’une tâche de vie ou de mort, tout est prêt pour une deuxième saison de la série de Netflix.

Jessie Mei Li joue Alina Starkov dans « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «SHADOW AND BONE»?

À la fin de la première saison de « Ombre et osKirigan utilise le pouvoir d’Alina pour détruire Novokribirsk, mais l’Invocateur du Soleil parvient à se libérer avec l’aide des Corbeaux et de Mal. Bien que ce dernier lui tire dessus à plusieurs reprises et regarde un Volcra l’emmener, le Dark One n’est pas mort., En fait. sort de l’Ombre avec deux créatures des ténèbres.

En revanche, Alina, Mal, Inej, Kaz et Jesper se dirigent vers Ketterdam dans le même bateau. Pour que les Corbeaux ne reviennent pas les mains vides, l’Invocateur lui tend le précieux collier. Pendant ce temps, Zoya retourne à Novokribirsk pour voir si sa famille est toujours en vie après l’attaque du Dark One.

Alina, Mal, Kaz, Inej, Jesper et Zoya parviennent à échapper à l’Ombre, mais ils n’ont plus à faire face à des problèmes pour le moment. Après cette attaque, non seulement le Dark One poursuivra l’invocateur et le Grisha. Quel est le plan de Kirigan? Que signifie l’apparence de vos monstres? Alina et Mal resteront-ils à Ketterdam? Inej sera-t-il enfin libre? Alina peut-elle détruire l’Ombre?

Selon la description du deuxième livre: «Le Darkling est plus déterminé que jamais à récupérer la magie d’Alina et à l’utiliser pour prendre le trône de Ravkan. N’ayant nulle part où se tourner, Alina fait appel à un corsaire infâme et entreprend de diriger Grisha.Mais alors que la vérité sur le destin d’Alina se dévoile, elle plonge plus profondément dans le jeu mortel de magie interdite de Darkling, et plus loin de son humanité. Pour sauver son pays, Alina devra choisir entre son pouvoir et l’amour qu’elle pensait toujours être son refuge. Aucune victoire ne peut venir sans sacrifice, et elle seule peut affronter la tempête à venir ».

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « SHADOW AND BONE »

La deuxième saison de « Ombre et os»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SHADOW AND BONE 2 »

Jessie Mei Li comme Alina Starkov / The Sun Summoner.

Ben Barnes en tant que général Kirigan / The Darkling.

Archie Renaux comme Malyen ‘Mal’ Oretsev.

Freddy Carter comme Kaz Brekker / Dirty Hands.

Amita Suman comme Inej Ghafa / The Wraith.

Kit Young comme Jesper Fahey.

Danielle Galligan comme Nina Zenik.

Daisy Head comme Genya Safin.

Calahan Skogman comme Matthias Helvar.

Sujaya Dasgupta comme Zoya Nazyalensky.

Simon Sears comme Ivan.

Julian Kostov comme Fedyor Kaminsky.

Zoë Wanamaker comme Baghra.

Kevin Eldon comme The Apparat.

Luke Pasqualino comme David Kostyk.

Jasmine Blackborow comme Marie.

Gabrielle Brooks comme Nadia Zhabin.

Los Cuervos reviendra pour la deuxième saison de « Shadow and Bone » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «SHADOW AND BONE» SORTIRERA-T-ELLE?

La deuxième saison de « Ombre et os« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.