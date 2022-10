Changer le thermostat du radiateur : expliqué étape par étape

Vous souhaitez changer un thermostat défectueux sur le chauffage ou passer à un régulateur moderne ? Avec ces instructions, vous pouvez remplacer vous-même le thermostat en quelques minutes. Nous expliquons étape par étape comment cela fonctionne et ce qui doit être pris en compte.

Quand est-il judicieux de changer un thermostat ?

Changer le thermostat lorsque l’appareil est en panne est non seulement utile, mais nécessaire. Un vieux thermostat en particulier est sujet aux défauts. Après environ 15 ans, il peut donc arriver qu’il ne fonctionne plus correctement. Une conséquence possible : le radiateur n’atteint plus la température souhaitée.

Mais cela peut aussi avoir d’autres causes. Alors peut-être que le thermostat n’est pas mauvais du tout. Avant de le remplacer, vous devez donc éliminer d’autres causes. Vérifiez les points suivants :

D’autres radiateurs restent-ils également froids et n’y a-t-il peut-être pas d’eau chaude ? Ensuite, tout le système de chauffage aurait pu tomber en panne.

Le radiateur est-il complètement froid ou seulement dans certaines zones ? Si le radiateur ne reste froid qu’en haut, il doit probablement être ventilé. S’il ne reste froid qu’en bas, un équilibrage hydraulique est nécessaire. Dans ce cas, vous devez contacter un professionnel.

La vanne du radiateur pourrait également être défectueuse. Nous vous dirons comment vérifier cela plus tard dans les instructions.

Même si un thermostat n’est pas défectueux, un changement peut avoir du sens – par exemple pour passer à un modèle moderne ou intelligent. Les thermostats programmables peuvent économiser de l’énergie et réduire vos factures de chauffage de 10 % en moyenne. L’investissement est généralement rentable après une période de chauffage, c’est-à-dire les mois froids pendant lesquels vous chauffez.

Préparation : Vous en avez besoin pour remplacer un ancien thermostat



Assurez-vous d’être bien préparé avant de changer le thermostat.



Image : © AdobeStock/Ralf Geithe 2022



Avant de commencer, vous avez besoin d’un nouveau thermostat. Il est préférable de commander exactement le modèle que vous avez utilisé jusqu’à présent. Normalement, le fabricant et le modèle sont notés sur le contrôleur. Si vous passez à un appareil intelligent, demandez conseil à un magasin spécialisé pour savoir quel thermostat est compatible avec votre système de chauffage. Il est préférable d’apporter le nom du produit de l’ancien modèle avec vous lors de la consultation.

Préparez une paire de pinces. Une clé à tube ou une pince multiprise fonctionne mieux. Si vous n’avez pas le bon outil, vous le trouverez en quincaillerie.

Instructions étape par étape pour changer le thermostat

Comment changer le thermostat sur le radiateur:

Montez le thermostat à fond, c’est-à-dire au niveau le plus élevé. Placez la pince sur la bague et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si l’anneau est en plastique, vous devez faire très attention à ne pas l’endommager. Retirez délicatement le régulateur. Maintenant, la vanne de chauffage apparaît, vous pouvez y voir une petite épingle. Poussez le stylo. S’il ressort à nouveau, la soupape de chauffage est intacte. S’il ne le fait pas, arrêtez immédiatement le changement de thermostat et contactez un expert. Il se peut que la vanne de chauffage soit défectueuse. Si tout va bien avec la vanne, réglez également le nouveau thermostat au niveau le plus élevé. Fixez le nouveau thermostat à la vanne. Utilisez la pince pour tourner la bague dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau serrée.

Vous avez terminé en moins de dix minutes. Assurez-vous que le nouveau thermostat tourne librement. Tournez le bouton vers le haut et attendez que le radiateur chauffe.

Une fois que vous avez installé un thermostat intelligent, suivez les instructions du fabricant pour poursuivre la configuration.

Combien coûte le changement d’un thermostat sur le radiateur ?

Un thermostat neuf est disponible dans les magasins spécialisés à partir de 10 euros. Vous pouvez trouver des thermostats intelligents à partir de 25 euros. Si vous n’avez pas de clé à pipe, vous pouvez vous procurer un bon modèle pour la modique somme de 10 à 15 euros. Si vous en avez besoin plus souvent, investissez un peu plus.

Qui paie pour changer le thermostat de l’appartement loué ?



Vous devez généralement payer vous-même un nouveau thermostat dans un appartement loué.



Image : © AdobeStock/M. Schuppic 2022



Qui paie le coût d’un nouveau thermostat dépend de divers facteurs. Cela ressemble généralement à ceci : Si le thermostat est défectueux, vous devez payer. Si plus que le thermostat est défectueux, comme la vanne de chauffage, le propriétaire assume généralement les frais. Il est préférable de lire le contrat de location pour savoir ce qu’il dit sur les réparations dans l’appartement. En cas de doute ou si des informations manquent, renseignez-vous sur vos droits et obligations en tant que locataire, par exemple auprès de la Tenant Protection Association.

Si vous souhaitez uniquement mettre à niveau votre thermostat vers un thermostat intelligent, mais qu’il n’y a pas de défaut, vous devez également en assumer les coûts. Important : Conservez l’ancien appareil. De cette façon, vous pouvez restaurer l’état d’origine de l’appartement lorsque vous déménagez.

En bref : comment changer le thermostat d’un radiateur