Dead Space Remake : Découvrez la première bande-annonce de gameplay appropriée ici

Espace mort sortira en remake dans quelques mois. Il y a maintenant la première vraie bande-annonce de gameplay pour la nouvelle édition. Il vient sans surprise très sombre, brutal et sanglant.

Dead Space : Voici à quoi ressemble le remake dans le 1er trailer de gameplay

Enfin premier gameplay officiel : Après un long moment où nous n’avons vu que des clips vidéo explicitement inachevés, voici enfin un premier vrai trailer de gameplay pour le remake de « Dead Space ».

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Dead Space ici :

Encore plus d’horreur : Dead Space est à juste titre considéré comme l’un des jeux d’horreur de survie les plus terrifiants et les plus intenses jamais sortis. Maintenant, vous pouvez obtenir le tout dans encore plus atmosphérique, plus sombre et plus méchant rappeler.

Comme le montre la bande-annonce du gameplay, encore une fois, aucun prisonnier n’est fait. Vous devez maintenant couper les membres de monstres de dégoût encore plus détaillés, les jets de sang encore plus réaliste et le navire minier USG Ishimura travaille encore plus sombre, encore plus désolé et plus dangereux.

Le remake a l’air très bien : Le général Les réactions à la première bande-annonce sont enthousiastes. Le gameplay « Dead Space » est à peu près comme les fans l’ont imaginé. Apparemment, les développeurs ont beaucoup d’amour pour les détails et pour l’original et savent ce qu’ils font.

Traitement spécial: « Dead Space » devrait – une fois lancé – complètement sans temps de chargement se débrouiller De plus, ne vous attendez pas à des coupures ou quoi que ce soit du genre, nous l’avons avec nous un seul et long travelling sans interruption faire (à moins de mourir) et tout est lié.

Quand est-ce que Dead Space arrive? Cela ne prend plus autant de temps : Le 27 janvier 2023 le remake « Dead Space » sortira sur PS5, Xbox Series S/x et PC. Si vous êtes intéressé par l’édition Collector ou l’une des autres versions, vous pouvez trouver la nôtre ici Guide de précommande Dead Space.

Comment aimez-vous la bande-annonce? Êtes-vous enthousiasmé par le remake de Dead Space? Dites le nous dans les commentaires.