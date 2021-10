Netflix supprimera les scènes de Squid Game après des plaintes concernant un numéro de téléphone

in







Les téléspectateurs de Squid Game ont appelé les numéros de téléphone de l’émission, mais ils appartiennent en réalité à de vrais citoyens coréens.

Netflix est configuré pour supprimer des scènes de Jeu de calmar suite à des plaintes concernant l’utilisation de numéros de téléphone réels.

Si vous avez regardé Jeu de calmar, vous saurez que les mystérieuses cartes de jeu remises par le Vendeur ont chacune un numéro de téléphone au dos. Lorsque les personnages appellent le numéro, ils peuvent s’inscrire en tant que joueur dans les jeux.

Les téléspectateurs les ont apparemment appelés dans l’espoir de trouver des œufs de Pâques. (Une poignée d’autres émissions de Netflix, y compris Choses étranges, ont utilisé des numéros de téléphone d’œufs de Pâques similaires dans leurs émissions.)

Cependant, il s’avère que ces chiffres sont en réalité réels et appartiennent à de vrais citoyens coréens. La semaine dernière, un Coréen s’est présenté et a appelé l’émission pour avoir utilisé son vrai numéro de téléphone sans autorisation.

Maintenant, Netflix et Jeu de calmarLa société de production de Siren Pictures Inc. s’efforce de résoudre le problème.

La scène Squid Game sera supprimée de Netflix à la suite de plaintes. Image : Netflix

Dans une déclaration obtenue par L’indépendant, Netflix a déclaré: « En collaboration avec la société de production, nous travaillons à résoudre ce problème, y compris le montage de scènes avec des numéros de téléphone si nécessaire. »

Deux numéros de téléphone différents sont visibles à l’écran dans la série ; un dans l’épisode 1 lorsque Seong Gi-hun appelle le numéro après avoir reçu une carte, et un autre dans l’épisode 9 lorsque Gi-hun prend la carte d’un étranger à la gare et l’avertit de ne pas jouer.

Netflix n’a pas encore supprimé les scènes et elles apparaissent toujours dans l’émission le mercredi 6 octobre.

La carte Squid Game comporte un vrai numéro de téléphone. Image : Netflix

Le propriétaire de l’un des numéros, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à MBC qu’il avait été inondé d’appels, de SMS et même de photos tout au long de la journée et de la nuit. Il a également déclaré avoir reçu plus de 4 000 appels par jour de fans de la série.

L’homme ne serait pas en mesure de changer son numéro car c’est celui qu’il utilise pour son entreprise depuis plus de 10 ans.

Peu de temps après que l’homme se soit manifesté, le chef honoraire du Parti national révolutionnaire de Corée du Sud, Huh Kyung-young, a écrit sur Facebook qu’il offrirait de lui acheter le numéro pour 100 millions de won (84 000 €).

