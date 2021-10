« QUI EST CESSSS & QU’ONT-ILS FAIT A BHAD BHABIE ???? »

Bhad Bhabie est devenu viral après avoir lancé un tout nouveau look sur TikTok.

Mardi 5 octobre, Bhad Bhabie a partagé un TikTok contenant sa collection de sacs Chanel coûteux et une grosse liasse de billets. « Bon sang, je ressemble bien à la déception de la famille. Mais n’est-ce pas drôle comment je gagne le plus d’argent? Asseyez-vous, ne me regardez pas comme ça et la prochaine fois que vous voudrez ouvrir la bouche ? Ferme-la, dit-elle bouche bée.

La vidéo est rapidement devenue virale et compte actuellement 14 millions de vues. Mais un coup d’œil à la section des commentaires vous permettra de savoir pourquoi la vidéo de Bhad Bhabie est si populaire. Les fans ne pouvaient pas croire à quel point elle était différente dans le clip.

LIRE LA SUITE: Bhad Bhabie dit qu’elle a gagné assez d’argent sur OnlyFans pour prendre sa retraite à 18 ans

Bhad Bhabie choque les fans avec un nouveau look « méconnaissable ». Photo : Alamy, @bhadbhabie via TikTok

« Elle ne ressemble même plus à la même personne qu’avant », a commenté un utilisateur. Un autre a ajouté: « J’ai dû vérifier ce nom. » Et un troisième a dit: « Je ne t’ai même pas reconnu. OMG. »

Bhad Bhabie est souvent critiquée pour avoir radicalement changé son look depuis qu’elle est devenue célèbre pour la première fois dans l’émission Dr Phil en tant que fille « Cash me outside » en 2016. Mais, apparemment, son nouveau look était en fait un « test » – et nous tous échoué la mission.

Dans une autre vidéo, elle a expliqué : « Je veux juste que vous sachiez que vous avez tous échoué au test. Vous voulez que je vous dise que vous voulez que le test soit ? boucler dessus, et nous avons fait un maquillage plus clair que ma peau avec à peine un contour juste pour voir si vous feriez toujours les commentaires.

« Alors maintenant je sais qu’il ne s’agit pas vraiment de moi, ‘Oh, elle ressemble à ceci, elle essaie de regarder cela.’ C’est littéralement que vous voulez qu’une personne célèbre vous réponde. C’est tout. Si vous n’arrêtiez pas de dire que j’avais une banane sur la tête et que je disais : ‘Non, je n’ai pas de banane sur la tête. ‘ Vous le disiez continuellement, peu importe si je l’ai fait ou pas. »

Elle a poursuivi: « Vous avez compris HAHA. Je gagne, vous perdez HAHA. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂