Un nouveau documentaire de Netflix explore les causes de deux crashs de Boeing 737

Un nouveau documentaire effrayant explorant deux accidents d’avion Boeing 737 très médiatisés qui ont eu lieu en quelques mois est maintenant disponible sur Netflix, avec de nombreux téléspectateurs disant qu’ils étaient restés « sans voix » et « enragés » par le film puissant. Regardez la bande-annonce ici :

Chute : l’affaire contre Boeing plonge dans la « négligence et la cupidité des entreprises » derrière les deux accidents dévastateurs – un en octobre 2018 qui a vu un vol Lion Air s’effondrer dans la mer de Java, tuant 189 passagers et membres d’équipage, et un second qui a suivi cinq mois plus tard en Éthiopie, tuant 157.

Présenté par le service de streaming comme une « enquête brûlante sur une entreprise autrefois emblématique et ses échecs tragiques », le film expose comment l’influence de Wall Street et la « culture interne en ruine » de Boeing ont entraîné deux accidents d’avion historiques et les 346 décès combinés – ainsi que une «dissimulation choquante» qui a suivi.

Crédit : Netflix

Un synopsis se lit comme suit: « Dans le documentaire effrayant Chute : l’affaire contre Boeingle cinéaste nominé aux Oscars Rory Kennedy révèle la négligence et la cupidité des entreprises qui ont conduit à deux accidents d’avion Boeing MAX 737 en l’espace de cinq mois seulement.

« Guidé par des experts de l’aviation, des journalistes, d’anciens employés de Boeing, le Congrès des États-Unis et les familles des victimes, le film révèle une culture de réduction des coûts et de dissimulation imprudente dans l’entreprise autrefois vénérée.

« Une accusation féroce de l’influence corruptrice de Wall Street, Chute expose des questions plus larges sur les périls de l’éthique d’entreprise américaine et le coût humain stupéfiant. Réalisé et produit par Rory Kennedy.

« Produit et co-écrit par Mark Bailey. Exécutif produit par Brian Grazer et Ron Howard.

Crédit : Netflix

Après avoir regardé le documentaire sur Netflix, où il figure actuellement dans le Top 10 britannique, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur choc et leur colère sur Twitter.

L’un d’eux a écrit: « Il faut beaucoup de choses pour me choquer en ce qui concerne la cupidité des entreprises, mais le documentaire Netflix sur Boeing m’a laissé abasourdi. »

Quelqu’un d’autre a déclaré: « En tant que petit geek de l’aviation, je connaissais déjà de nombreux détails sur la faute professionnelle époustouflante en cours chez #Boeing qui a conduit aux deux accidents mortels # 737-800MAX. Pourtant, le nouveau documentaire @netflix #Downfall gauche moi encore plus sans voix, me demandant comment diable est-ce possible. »

Un troisième a tweeté : « Le nouveau documentaire de @netflix sur #Boeing737Max me donne de bons frissons !!! »

Un autre a ajouté: « nous rejoignons les nombreux furieux qui regardent le documentaire de Boeing. Nous sommes juste nombreux à nous regarder les mâchoires baissées et à s’exclamer » OH MON DIEU « »

Le nouveau documentaire Boeing 737-MAX sur Netflix, Downfall, est vraiment bon. – Zerin Dubé (@SpeedSportLife) 19 février 2022

nah ce documentaire boeing est une folie. le capitalisme est une folie. – FLEEKNIK (@Judnikki) 22 février 2022

Le film – qui a été présenté en première à Sundance – a également déjà une note respectable de 91 % sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, avec une critique de Lisa Kennedy de Variety disant : « Avec le témoignage éloquent de membres de la famille ; d’experts de l’industrie aéronautique ; d’anciens ingénieurs de Boeing et des employés du contrôle de la qualité, ainsi qu’un escadron de pilotes de lignes aériennes commerciales – y compris, sans doute le plus fiable du pays, Chesley « Sully » Sullenberger – le directeur Rory Kennedy non seulement construit un dossier contre Boeing, mais offre une leçon de choses sur les conséquences tragiques de la cupidité et de l’orgueil des entreprises . »

Crédit : Netflix

Noel Murray d’AV Club révèle également comment nous recevons des « idées utiles » d’anciens employés de Boeing et d’experts en voyages aériens « y compris le pilote héros Chelsey « Sully » Sullenberger », ajoutant : « Chute n’est pas tant « l’affaire contre Boeing » que l’affaire contre un système économique où faire tout ce qu’il faut pour augmenter le prix des actions pour les actionnaires compte plus que la santé à long terme de la société dans laquelle ces actionnaires sont réellement investis. Il s’agit d’un récit édifiant sur ce qui se passe lorsque les entreprises commencent à vendre un nom au lieu des biens et services qu’il est censé représenter. »