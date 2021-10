PS Store plonge le prix de plus de 400 joyaux cachés

C’est un mercredi qui ne peut signifier qu’une chose : Boutique PS remises. La vitrine de Sony accueille des centaines de ventes plusieurs fois par mois ces jours-ci, et le thème de cette semaine est Hidden Gems, ce qui signifie que vous n’avez peut-être même pas entendu parler de certains de ces jeux. Les offres – qui se dérouleront jusqu’au 20 octobre – font baisser jusqu’à 75 %, et il y a quelques bons titres inclus.

Les joyaux cachés en tête d’affiche incluent le titre coopératif acclamé It Takes Two (26,24 €/29,99 €) et le mini-jeu sportif mash-up des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (24,49 €/23,99 €). L’original Little Nightmares est également à 3,99 € / 4,99 €, tandis que Hellblade: Senua’s Sacrifice est à 6,24 € / 7,49 €. Bien sûr, la suite ne sera pas sur la PlayStation 5, mais c’est toujours un prix tout à fait impressionnant.

Le titre de lancement PS5 The Pathless atteint son prix le plus bas de 17,99 € / 23,99 €, tandis que le Celeste primé ne coûte que 3,99 € / 4,99 €. Nous vous recommandons également Dodgeball Academia (15,99 €/19,99 €), The Procession to Calvary (8,99 €/11,24 €) et Spiritfarer (11,99 €/17,99 €). Vous pouvez trouver la liste complète des remises ici, mais assurez-vous de vérifier et de nous faire savoir ce que vous achetez.