Voici à quoi ressemblent Tinkerbell et Peter dans l’aperçu de Peter Pan et Wendy, l’action en direct, avec Jude Law

Enregistrer Peter Pan et Wendy Il arrivera exclusivement pour Disney +.

©IMDBL’actrice Yara Shahidi donne vie à Tinkerbell dans le live action Peter Pan & Wendy

Comme cela s’est produit avec l’action en direct de La Petite Sirène, maintenant le film qui donne aux gens quelque chose à dire est Peter Pan et Wendyla nouvelle version du film d’animation, dont Disney+ a révélé le premier aperçu et nous avons déjà pu voir à quoi ressemblera Jude Law en tant que Gardio et à quoi ressembleront Peter et Tinkerbell dans leur version chair et sang.

« Cette année, il revient à Neverland« , indique l’avance où on peut voir les enfants vivre à Never Land et rencontrer Peter Pan et Tinker Bellun personnage qui n’a retenu l’attention sur les réseaux sociaux qu’en raison du physique de l’actrice.

Alors que le personnage animé que nous connaissons tous est blond et blanc, Yara Shahidi en tant que Thinkerbell est brune et noire.. Malgré son éclat et toujours intact, les gens ont déjà réagi et pas tous de façon positive avec des commentaires comme « ok mais tout ne doit pas être minoritaire« , « Il y a des histoires incroyables à raconter, pourquoi Hollywood continue-t-il à ignorer cela et à les mettre (les personnes d’ascendance africaine) dans des remakes ? » et « J’ai l’impression que Dove Cameron aurait été parfaite pour ce personnage.« .

+ Quand l’action en direct de Peter Pan est-elle diffusée ?

Peter Pan et Wendyle nom officiel de la bande En exclusivité sur Disney+ à partir du 28 avril, selon la page Walt Disney Studios. L’histoire reste la même, une adaptation du conte classique de JM Barrie dans lequel un garçon qui ne veut pas grandir recrute trois frères de Londres et ensemble ils se lancent dans une aventure magique.

+ Quel est le casting de Peter Pan et Wendy ?

Le film a été réalisé par David Lowery pour Disney+(Une histoire de fantôme, Le chevalier vert), qui avec Toby Halbrooks a adapté le scénario de la nouvelle de JM Barrie.

Alexandre Molony (La mauvaise graine revient) donne vie à Pierre Pan; Jamais Anderson (Resident Evil : Le dernier chapitre, Veuve noire) pour Wendy; Josué Pickering (La découverte des sorcières), comme John Darling; Jacobi Jupe (Cupidon), comme Michael Darling; Yara Shahidi (salé, Noirâtre), comme fée Clochette; Loi de Jude (Le Grand Budapest Hôtel), comme lui Capitaine Crochet; kim gaffigancomme Smee ; noé matthews, comme Légèrement; et Sebastian Billingsley Rodriguezcomme Nibs, entre autres.

