Il n’y a pas d’autre égal : le personnage le plus sinistre que le cinéma ait donné

in

Classements

Au fil des ans, l’industrie cinématographique a réussi à créer plusieurs personnages mémorables. La terreur n’est pas la seule à présenter des méchants redoutables et c’est pourquoi nous vous en parlons de quatre qui se démarquent, afin que vous puissiez choisir votre préféré.

©IMDBLe protagoniste de A Clockwork Orange, l’un de ceux qui se qualifie sûrement.

La solution de facilité lorsque vous pensez à des personnages effrayants est de voyager vers le genre de l’horreur et de parler de personnages comme Freddy Kruger, Cuirface ou tant d’autres. Cependant, l’industrie Hollywood a réussi à créer, au fil des années, d’innombrables personnes sinistres qui ont donné plus d’un cauchemar, sans nécessairement vivre dans un long métrage effrayant. Pour cette raison, nous vous parlons de quatre apparitions qui ont marqué le cinéma, afin que vous nous aidiez à choisir le méchant le plus redoutable de tous.

Alex DeLarge

S’il est vrai que ce personnage incarné par Malcom McDowell au Orange mécanique a effectivement eu sa genèse dans un livre, rien n’enlève à la performance qu’il a donnée. A ce jour, les séquences violentes de L’Orange mécanique sont encore citées avec horreur par beaucoup de ceux qui ont vu ce film classique, ce marginal qui ne voulait pas être guéri.

Jean Doe

Au-delà de ce que tu penses Kevin Spacey en tant que personne, avant d’être annulé pour ses attitudes, il a donné l’un des meilleurs personnages des années 90. Le méchant de Se7frqui a persécuté ses victimes et les a assassinées en mettant en scène des scènes bibliques, était de ceux qui ne voudraient en aucun cas se croiser, encore moins lui demander « Qu’est ce qu’il y a dans la boite ».

Hans Landa

Bâtards sans Glorie est l’un des meilleurs films Quentin Tarantinoce qui en valait la peine l’Oscar pour Christophe Valse pour ton travail. Un colonel nazi capable de torturer sans recourir à la force physique. Une simple séquence a suffi pour voir la manière dont il a pu pénétrer le psychisme de ses victimes et à ce jour on continue à célébrer son sort, avec la croix gammée gravée sur son front par Aldo Raine.

Amy Dunn

ce qu’il a fait était si bon Brochet de Rosamund au fille disparue que lors de sa première je m’en soucie beaucoup, il y a un an, les comparaisons avec ce personnage étaient inévitables. Une personne capable de simuler son enlèvement et sa mort, pour ruiner la vie de son partenaire. Il est clair qu’aucun de nous ne voudrait avoir un lien avec quelqu’un comme ça.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂