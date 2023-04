NETFLIX lance une nouvelle SÉRIE basée sur un MEME

Netflix

Netflix sera en première Un homme de Floride, une nouvelle série pleine d’humour, de crimes et basée sur un meme. Connaître tous les détails.

©NetflixEdgar Ramírez dans Un homme de Floride

Avec début avril, Netflix a complètement renouvelé son catalogue, supprimant les anciennes productions pour faire place aux nouvelles. Parmi eux se trouve Un homme de Florideune nouvelle série qui sortira le 13 avril et a déjà beaucoup fait parler. Cette histoire est un cocktail de crimes et d’humour qui, comme si cela ne suffisait pas, c’est basé sur un meme.

Un homme de Floride C’est une série qui, depuis la publication de sa bande-annonce, a recueilli des milliers de vues et des attentes diverses. Bon, force est de constater que le fait d’avoir réalisé une fiction qui ne serait sortie que d’un mème a dépassé toute spéculation. Tout savoir sur cette nouvelle bande.

Voici Un homme de Floride, la nouvelle série Netflix basée sur un mème :

À partir du jeudi 13 avril, il peut être apprécié sur Netflix Un homme de Floride, une nouvelle série de seulement huit épisodes qui contient une concentration de faits de plus en plus délirants. Les stars du strip Edgar Ramirez, qui joue Mike Valentine.

De plus, il a la présence d’Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider et Lauren Buglioli. Ensemble, ces acteurs se lancent dans cette nouvelle aventure frénétique de secrets de famille et de scènes loufoques d’un endroit où tout va mal.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel indique : « Un ex-flic hanté (Édgar Ramírez) est contraint de retourner dans son État natal de Floride alors qu’il est sur la piste de la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie. Mais sa simple mission se transforme bientôt en un voyage frénétique de secrets de famille enfouis et en une tentative de plus en plus futile de faire ce qui est bien dans un endroit où tant de choses ne vont pas. « A Man From Florida », du créateur Donald Todd, est une odyssée frénétique dans un endroit ensoleillé pour les personnes louches. »

Sur quel mème est basé A Florida Man ?

les mèmes Ils sont couramment utilisés sur les réseaux sociaux. A vrai dire, qui n’a jamais exprimé un sentiment à travers un mème ? Eh bien, cette tendance, qui fait fureur dans le monde entier, a atteint un tel point qu’elle est devenue une série : Un homme de Floride. Netflix a choisi d’apporter cette grâce d’Internet au petit écran et de développer une histoire à travers lui.

Un homme de Floride Il s’inspire de l’expression que les médias nord-américains utilisent pour décrire des actes criminels extravagants : « un homme de Floride fait une telle chose ».. Il est devenu viral en 2013 et est né de plusieurs articles sans rapport décrivant des personnes qui vivent ou sont nées en Floride.

