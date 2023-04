Le film CORÉEN qui cartonne sur Netflix et que vous devez voir MAINTENANT

Netflix

Un film coréen a réussi à s’installer parmi les films les plus regardés sur Netflix et on vous dit pourquoi vous ne pouvez pas rater ce titre bourré d’action. Accorde une attention!

© IMDbla bande coréenne

Contenu d’origine coréenne, qu’il s’agisse de séries télévisées telles que Le jeu du calmar ou des films de genres différents, sont parmi les plus recherchés par les abonnés de Netflix. Également Géant du streaming à tout moment, il a des titres sud-coréens prêts à répondre aux besoins de son public qui ne semble pas arrêter sa demande à cet égard. Maintenant une bande prouve cette hypothèse !

Bien que le Top 3 des films les plus regardés de Netflix la semaine dernière selon Patrouille Flix est dirigé par sucerl’histoire d’un petit chupacabra et son amitié avec un garçon qui fera tout son possible pour garder la créature en sécurité, le classement a aussi de la place pour tuer boksoonun film bourré d’action d’origine coréenne qui a atteintLe N rouge en mars de cette année et est en cinquième position parmi les plus visionnés au cours des sept derniers jours.

Le film d’action coréen qui fait fureur sur Netflix

De quoi parle le film? Gil Bok-Soon est une mère célibataire. Elle est également une assassine mortelle, avec un taux de réussite de 100 % sur les tueries sous contrat. Elle travaille pour MK Ent, dirigé par Cha Min-Kyu. Il a formé Gil Bok-Soon comme assassin et ils se respectent. En même temps, Gil Bok-Soon est conscient que Cha Min-Kyu est une personne dangereuse qui peut lui enlever tout ce qui compte pour lui dans la vie.

D’autres personnages se joignent à l’action : Cha Min-Hee est la sœur cadette de Cha Min-Kyu et travaille comme cadre chez MK Ent. Elle ne montre pas ses sentiments aux autres. Han Hee-Sung est un tueur pour MK Ent. Il est très habile dans son travail, mais les autres ne reconnaissent pas ses capacités. Juste avant que Gil Bok-Soon ne renouvelle son contrat, il se lance dans une confrontation kill-or-be-been.

tuer boksoon Il est réalisé par Byun Sung-hyun avec un scénario du même cinéaste. Le film met en vedette Jeon Do-yeon dans Gil Boksoon, Sol Kyung-gu dans Cha Min-kyu, Kim Si-a dans Gil Jae-yeong, Esom dans Cha Min-hee, Koo Kyo-hwan dans Han Hee-seong et Park Se-hyun en tant que version plus jeune de Boksoon.

