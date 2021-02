Le mannequin aux «  plus grandes joues du monde  » partage des photos de ce à quoi elle ressemblait

Un mannequin avec les « plus grandes joues du monde » a partagé une série de clichés choquants pour montrer aux fans à quoi elle ressemblait – en demandant aux gens ce qu’ils « choisiraient ».

Anastasia Pokreshchuk est maintenant célèbre pour son apparence unique – en particulier ses joues saillantes, qui sont le résultat de procédures cosmétiques d’une valeur de 1500 € (2100 €), y compris des remplisseurs de joues.

Anastasia, qui vit à Kiev, en Ukraine, a partagé les clichés de ce à quoi elle ressemblait – choquant ses 253000 fans avec la transformation.

Sur les photos, elle peut être vue posant avec des cheveux bruns, des yeux bruns, ainsi que l’évidence – pas de charges faciales visibles.

Comparativement, Anastasia arbore maintenant des cheveux rose vif, des lentilles de contact colorées bleues, un maquillage spectaculaire et des pommettes soigneusement ciselées. Oh et ses lèvres se sont également agrandies au fil des ans.

Bien qu’elle préfère clairement sa nouvelle apparence, Anastasia est allée sur Instagram pour voir ce que ses abonnés préféraient, écrivant: «Transformation – 26 et 32. Qui choisirez-vous?

La publication a accumulé plus de 21 000 likes et plus de 1 600 commentaires à ce jour, avec des gens qui semblent déchirés.

Un fan a déclaré qu’elle ressemblait à « un super-héros de Marvel » avec sa nouvelle apparence – un commentaire qu’Anastasia semblait apprécier, répondant « oui » avec un emoji de cœur d’amour.

Un autre adepte a déclaré qu'elle était « très belle » à 26 ans, ce à quoi Anastasia a simplement répondu: « Non »

Bien que certains n’aient pas été vendus sur son nouveau look, la star des médias sociaux adore son apparence.

Elle a précédemment déclaré: « Après avoir eu les injections et vu les changements dans mes joues, je suis tombée amoureuse d’elles. Je comprends qu’elles ont l’air bizarre pour les autres, mais cela ne me dérange pas. »

Anastasia dit que les charges ont renforcé sa confiance en elle, expliquant qu’avant de commencer à obtenir le injections, elle était trop timide pour publier des photos d’elle-même en ligne. Elle a expliqué: « J’avais honte de tout; ma voix, mon apparence. C’était vraiment un travail difficile. »

Mais après avoir reçu des injections dans ses joues, son niveau de confiance a augmenté.

Elle a continué: «Je pense que j’étais moche avant. Ma mère pense que j’étais naturellement belle avant, mais maintenant pense que j’ai l’air plus exotique et mes amis disent que ma nouvelle apparence est meilleure parce qu’avant, je ressemblais à une souris grise.

Anastasia dit que son apparence attire beaucoup l’attention et qu’elle reçoit messages de gars assoiffés, mais a également eu le message étrange méchant.