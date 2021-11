Battlefield 2042 : DICE et EA annoncent deux mises à jour majeures

ENPHASE ENERGY Micro Onduleur - IQ7PLUS-72-2-INT - Enphase Energy

Installation plus rapide avec un câblage à deux fils amélioré et léger Optimisé pour des modules de grande puissance de 60 et 72 cellules Mises à jour à distance pour répondre aux évolutions des contraintes réseau Garantie 20 ans Les micro-onduleurs à haut rendement Enphase IQ 7™ et Enphase IQ 7+™ sont parés pour les Smarts Grids. Partie intégrante du système Enphase IQ, les IQ 7 et IQ 7+ s'intègrent parfaitement avec l'Envoy-S™ et le logiciel de surveillance et d'analyse Enphase Enlighten™. Les micro-onduleurs IQ 7 et l'IQ 7+ dépassent les standards de fiabilité et de robustesse établis par les générations précédentes de micro-onduleur et subissent plus d'un million d'heures de tests en charge, permettant à Enphase d'offrir une garantie hors pair. Facile à installer Léger et simple Installation plus rapide avec un câblage à deux fils amélioré et léger Productif et fiable Optimisé pour des modules de grande puissance de 60 cellules Plus d'un million d'heures de tests cumulées