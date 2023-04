Bob Odenkirk rejette les rumeurs de Marvel et dit qu’il n’est « pas fait pour ce monde »

Tel que rapporté par IndieWire, star Bob Odenkerk a récemment mis fin aux rumeurs selon lesquelles il rejoindrait le MCU. Tout en discutant avec The Independent, le Tu ferais mieux d’appeler Saul La star a déclaré qu’il n’était pas intéressé à faire partie du monde Marvel, notant qu’il préférait travailler sur des histoires plus « racontables ».





Il a déclaré au point de vente : « J’aime toujours garder les choses ancrées, relatables et plus petites. Je ne pense pas que je sois fait pour ce monde. Je suis fait pour des personnages qui vous donnent l’impression que ce type pourrait vivre à côté. »

En plus d’écarter la possibilité d’apparaître dans le MCU, Odenkirk a également parlé de sa prochaine suite au film d’action de 2021 Personne. Il a dit, « [Hutch] est toujours père de famille, mais son rapport à la violence est différent. Il a changé, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir pour trouver un véritable équilibre dans sa façon de vivre sa vie. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Odenkirk a ajouté: « Cela me tient à cœur plus que vous ne pouvez l’imaginer. Vous penseriez que c’est l’histoire personnelle de ma vie, et non un film d’action. »

Auparavant, en septembre 2022, le Chanceux Hank star a parlé du lien entre Personne et Tu ferais mieux d’appeler Saul (via la date limite). Il a dit : « J’ai été très surpris par Personne. J’avais initié ce projet parce que j’avais le sentiment que le personnage que je développais dans Tu ferais mieux d’appeler Saul était le genre de personnage que l’on voit dans un film d’action. Il a des désirs sincères et il était prêt à se sacrifier. »





Bob Odenkirk a noté son penchant pour « Les premiers films de Jackie Chan qui avaient de l’humour en eux »

Studios de télévision Sony Pictures

Odenkirk a poursuivi : « Je m’entraîne toujours plusieurs fois par semaine et si je réussis, vous me verrez faire plus d’action. J’ai trouvé les séquences d’action très amusantes et proches de faire de la comédie à sketches… J’adore le début de Jackie Chan films qui avaient de l’humour en eux. J’aimerais l’inclure dans [sic] avenir. »

La star a ajouté en plaisantant : « C’est presque comme si les gens aimaient voir les personnes âgées perdre leur merde. Pourquoi ça a du sens pour tout le monde ? C’est marrant. »

David Leitch, qui a produit Personne, a parlé à Collider l’année dernière de la suite à venir. Il a dit Oh, je pense que tout le monde est vraiment excité à ce sujet. Toutes les personnes impliquées sont du genre « A toute vapeur ». Nous sommes dans le processus de script, et je pense que nous nous sommes tellement amusés à le faire. [Co-producer] Kelly [McCormick] et je me suis éclaté, les acteurs se sont éclatés, le studio a adoré les résultats, et ça se passe. Je veux dire, je pense que ça se passe aussi vite que nous pouvons y arriver. »