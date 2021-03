ARM présente ARMv9, sa première nouvelle architecture de puce en dix ans

ARM conquiert progressivement le monde. Son activité consistant à octroyer des licences aux fabricants lui a permis de couper une part du marché Intel en installant des puces dans toutes sortes de téléphones, ordinateurs portables et autres appareils. Maintenant, l’entreprise se prépare à franchir la prochaine étape importante: un nouvelle architecture de puces, la première depuis dix ans.





Pendant une grande partie de la dernière décennie, la plupart des smartphones arrivés sur le marché l’ont fait bARM architecture ail. Apple ou Qualcomm par exemple, deux des plus gros contributeurs de ce marché avec les puces, utilisent l’architecture ARM. Laquelle d’entre elles? ARMv8, une architecture qui existe depuis plus de dix ans et qui va enfin être remplacée.

Sécurité, IA et puissance

Comme annoncé par ARM, la nouvelle architecture v9. Avec la v9, la société britannique dit de se concentrer sur trois aspects principaux des besoins des processeurs d’aujourd’hui: sécurité, traitement de l’intelligence artificielle et puissance de calcul.

En commençant par l’aspect sécurité, l’architecture ARMv9 inclut le Fonctionnalité ARM Confidential Computing Architecture (CCA). Cela permet aux applications d’utiliser Realms, qui est essentiellement la capacité de protéger votre code privé et vos données pour s’exécuter dans des environnements séparés des autres applications ou logiciels.

ARM dit que les processeurs avec ARMv9 aussi aura l’extension vectorielle évolutive d’ARM (SVE). C’est une fonctionnalité développée en collaboration avec Fujitsu et qui permet un traitement plus rapide des données via la 5G, la réalité virtuelle ou augmentée localement, et notamment l’apprentissage automatique. La technologie SVE est également présente, par exemple, dans le supercalculateur le plus puissant du monde, le japonais Fugaku. ARM dit qu’ARMv9 inclura la deuxième itération de SVE, SVE2.

Concernant la puissance et les performances elles-mêmes, ARM promet des augmentations de performances de plus de 30% dans les prochaines générations de processeurs mobiles et du cloud. Cependant, il n’y a pas beaucoup de détails sur la manière dont ils espèrent y parvenir. Comme toujours, il sera nécessaire de voir en pratique comment se comportent les CPU et GPU une fois qu’ils intègrent ARMv9 en tant qu’architecture.

Pour le moment il n’y a pas de date fixe pour l’arrivée des puces ARMv9 marché et pour les consommateurs. C’est une architecture qui sera implémentée à la fois dans les processeurs mobiles et les GPU pour les ordinateurs tels que les serveurs et les supercalculateurs dans le cloud. Rappelez-vous, ils estiment que l’architecture v9 alimentera 300 milliards de nouvelles puces ARM.

Via | Autorité Android