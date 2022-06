Netflix, Disney + et plus: les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

Un nouveau mois de 2022 est sur le point de commencer et avec lui viendra de nouveaux contenus dans le plateformes de streaming. En ce sens, de 27 juin au 2 juilletdes productions de l’envergure de choses étranges Soit Casse-couJessica Jones Oui luc cage. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– Stranger Things (Saison 4, tome 2) | Série

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: Divisés par la distance, mais toujours résolus, les amis font face à un avenir terrifiant. Mais ce n’est que le début. Le début de la fin.

– La théorie du tout | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: Alors qu’il gagne en reconnaissance dans le monde de la physique, Stephen Hawking perd le combat contre la SLA, ce qui l’oblige à dépendre de sa femme.

– Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: L’aventurière Lara Croft se rend dans un temple souterrain, où elle trouve une sphère contenant une carte indiquant l’emplacement de la mythique boîte de Pandore.

+ Sorties Prime Video cette semaine

– La liste des terminaux | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: Basé sur le roman à succès de Jack Carr, The Terminal List suit James Reece (Chris Pratt) après que toute son équipe de Navy SEALs des États-Unis soit tombée dans une embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. Reece rentre chez lui dans sa famille, avec des souvenirs contradictoires de ce qui s’est passé et des questions sur sa culpabilité. Cependant, alors que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre que des forces obscures travaillent contre lui, mettant en danger non seulement sa vie, mais aussi celle des personnes qu’il aime.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Ce putain de Michael Che | Série

Date de sortie: 30 juin

Terrain: De l’esprit simple de Michael Che (« Saturday Night Live », « Michael Che Matters ») vient une nouvelle série comique révolutionnaire où chaque épisode illustre ce que c’est que de vivre des situations quotidiennes telles que la discrimination raciale, le chômage, tomber amoureux et plus encore. , du point de vue de Michael.

– Hausen | Série

Date de sortie: 30 juin

Terrain: Juri, 16 ans, et son père emménagent dans un vieil immeuble préfabriqué. Le garçon se rend vite compte que le bâtiment a sa propre vie vicieuse et se nourrit de la douleur des habitants. Avec les autres locataires, il doit se battre.

+ Premières Star+ cette semaine

– Seuls les meurtres dans le bâtiment (Saison 2) | Série

Date de sortie: 28 juin

Terrain: Dans la deuxième saison de la série originale à succès Star+, après la mort choquante de Bunny Folger, le président du conseil d’administration d’Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez), travaillent énergiquement pour démasquer le tueur Mais trois complications (malheureuses) s’ensuivent : le trio est publiquement impliqué dans le meurtre de Bunny, ils deviennent le sujet du podcast concurrent, et ils doivent faire face à un groupe de voisins new-yorkais qui se prennent pour les tueurs.

– Au cœur de la dynastie nord-coréenne | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: L’histoire définitive du pouvoir d’une famille et de la relation entre un père, un fils et un petit-fils. La série offre le regard le plus complexe et le plus complet sur la dynastie Kim jamais tenté, révélant les rouages ​​derrière la formidable dynamique familiale au cœur d’un pays extraordinaire.

+ Sorties Disney+ cette semaine

– Daredevil (Saison 1 à 3) | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: Matt Murdock n’est pas n’importe quel avocat de Hell’s Kitchen. Ses sens se sont aiguisés après avoir été aveuglé dans un accident alors qu’il était enfant. Sous le couvert de la nuit, il combat le crime et attire de puissants ennemis, comme Wilson Fisk (alias Kingpin). Mais son dilemme grandit de jour en jour : sous le masque, il veut croire à la loi ; Daredevil prend la justice en main.

– Jessica Jones (Saison 1 à 3) | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: Une tragédie a très vite interrompu sa carrière de super-héroïne. Maintenant, Jessica vit à New York et ouvre sa propre agence de détective avec l’idée de mener une vie plus tranquille, mais ni le passé ni les cas paranormaux ne la quittent, et les traumatismes coexistent avec elle. Sauver le monde? Plus tellement… Il veut juste joindre les deux bouts.

– Luke Cage (Saison 1 et 2) | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: Après qu’une expérience sabotée l’ait laissé avec une super force et une peau incassable, Luke Cage devient un fugitif essayant de reconstruire sa vie dans le Harlem moderne, à New York. Mais bientôt il est tiré de l’ombre et doit mener une bataille pour le cœur de sa ville, le forçant à affronter un passé qu’il avait tenté d’enterrer.

– Iron Fist (Saison 1 et 2) | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: Il y a quinze ans, le jet privé transportant la famille milliardaire Rand s’est mystérieusement écrasé dans l’Himalaya. Près de vingt ans plus tard, Danny Rand, le seul survivant de l’accident, revient à New York en tant qu’immortel Iron Fist. Danny découvre rapidement que la vie à New York peut être aussi controversée que le monastère où il a passé les 20 dernières années. Iron Fist de Marvel suit le parcours de Danny Rand en tant que Iron Fist à New York.

– Défenseurs (Saison 1) | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: Marvel’s The Defenders suit Daredevil alias Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist alias Danny Rand, un quatuor de héros improbables avec un objectif commun : sauver New York. C’est l’histoire de quatre personnages solitaires, accablés par leurs propres défis personnels, qui réalisent à contrecœur qu’ils peuvent être plus forts lorsqu’ils se réunissent.

– Le Punisher (Saison 1 et 2) | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: Frank Castle, également connu sous le nom de Punisher, pense qu’il s’est vengé des criminels responsables du meurtre tragique de sa famille. Cependant, il découvre bientôt une conspiration plus grande et plus profonde derrière les événements qui se sont produits, impliquant son temps de service dans le Corps des Marines. Parallèlement aux affrontements avec les forces de l’ordre, son ancien meilleur ami Billy Russo et l’ancien analyste de la NSA Micro, Frank cherche à découvrir la vérité une fois pour toutes.

-Baymax ! | Série

Date de sortie: 29 juin

Terrain: « ¡Baymax! », de Walt Disney Animation Studios, regresa a la fantástica ciudad de San Fransokyo, donde el afable, hinchable e inimitable cuidador personal robot Baymax (voz de Scott Adsit) se lanza a hacer lo que mejor sabe hacer, ayudar a les autres. Cette série d’aventures en six épisodes présente des personnages extraordinaires qui ont besoin de l’approche unique de Baymax pour guérir de bien plus de façons qu’ils ne le pensent.

+ Premières de StarzPlay cette semaine

– La vie elle-même | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: Alors qu’un jeune couple new-yorkais passe de la vie universitaire au mariage et à la naissance de leur premier enfant, les virages inattendus sur leur chemin créent des répercussions qui résonnent à travers les continents et dans d’autres vies.

– Maman | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: Andy Muschietti et Guillermo del Toro présentent Mama, un thriller surnaturel terrifiant mettant en vedette l’actrice nominée aux Oscars Jessica Chastain et Nikolaj Coster-Waldau.

– Spider-Man : Retrouvailles | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: De Marvel: Un jeune Peter Parker / Spider-Man commence à naviguer dans sa nouvelle identité en tant que super-héros lanceur de toile.

– La Sorcière | Film

Date de sortie: 1 Juillet

Terrain: William et Katherine et leurs cinq enfants mènent une vie chrétienne pieuse, vivant à la lisière de la nature sauvage. Lorsque leur fils nouveau-né disparaît mystérieusement et que leurs récoltes échouent, la famille se retourne l’une contre l’autre.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Vrai (Saison 11) | Série

Date de sortie: 30 juin

Terrain: L’inspecteur Vera Stanhope (Brenda Blethyn) revient, apportant sa perspicacité non conventionnelle, son intrépidité et son vif instinct pour résoudre des affaires. Que ce soit sur la piste d’un tueur en centre-ville ou sur les traces d’une victime malchanceuse dans un parc national. Vera cherchera la vérité pour résoudre, avec son équipe, six affaires de meurtre compliquées impliquant des trahisons familiales, des obsessions toxiques et des secrets enfouis depuis longtemps.

– Doc Martin : Les Films | Film

Date de sortie: 30 juin

Terrain: Après la déception d’apprendre que sa femme le trompe, le Dr Martin Ellingham (Martin Clunes) décide de s’éloigner de Londres pendant une semaine dans une ville balnéaire qu’il a visitée lorsqu’il était enfant. Fasciné par le charme du lieu et de ses habitants, il décide de rester et d’aider à résoudre un mystère pour laver son nom de fausses accusations.

