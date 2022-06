« La maison de papier : Corée » : ce que l’on sait de la partie 2 de sa première saison

Le 24 juin dernier, Netflix a créé le remake coréen de « The paper house ». Cette nouvelle version de la série télévisée à succès a été produit en Corée du Sud et raconte une partie de l’histoire Le professeur, Tokyo, Berlin et le reste de la distribution que nous avons rencontré en Espagne.

Réalisé par Kim Hong-sun et écrit par Ryu Yong-jae, « Money Heist : Corée – Espace économique commun » laissé une fin ouverte après ses 6 premiers chapitres et ici on vous dit ce qu’on verra éventuellement dans le prochain opus de la fiction.

Ensuite, dans les lignes qui suivent, découvrez ce que l’on sait de la partie 2 de la première saison de la série de Netflix « La maison du papier : Corée”.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

Après les 6 premiers épisodes de « La maison du papier : Corée, les téléspectateurs ont été surpris d’assister à la panique qui s’est propagée devant la Casa de la Moneda. R) Oui, woojin il a eu l’idée d’entrer avec un caméraman, afin de montrer que les otages se trouvaient dans des conditions stables. Cependant, au cours de ce bref dialogue, certains événements ont changé les objectifs des deux côtés.

De plus, nous avons également vu comment Le Professeur a rencontré en personne un personnage très important pour l’intrigue. Les prochaines étapes de lui et des autres personnages du groupe peuvent être vues dans la prochaine partie de la série télévisée de Netflix.

Après les 6 premiers épisodes de « The paper house : Korea », les téléspectateurs ont été surpris d’assister à la panique qui s’est propagée à l’extérieur de la Monnaie (Photo : Netflix)

COMBIEN DE CHAPITRES COMPRENDRA LA SAISON 1 – PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

La première partie de « La maison du papier : Corée» créée le 24 juin 2022, avec 6 chapitres au total. Cependant, Netflix avait déclaré que la première saison de ce remake comporterait 12 épisodes, il est donc prévu que la deuxième partie de cette histoire aura également le même nombre de chapitres que le premier lot : 6.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE LA DEUXIÈME PARTIE DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

Pour l’instant, la date de sortie exacte est inconnue. « La maison de papier : Corée » Saison 1 – Partie 2. Cependant, Netflix a annoncé que les épisodes suivants de la fiction arriveront »plus tard » cette année. On peut donc supposer que ces chapitres seraient publiés fin 2022, environ.

QUE SE PASSE-T-IL DANS « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » SAISON 1 – PARTIE 2 ?

Après les événements du premier volet, cet épisode de la série doit résoudre divers conflits dans l’intrigue principale. Par exemple, après seon woojin trouve dans sa poche une partie de la facture qu’il lui a remise Anne-Kimnous savons que cet élément est crucial pour l’affaire.

De plus, après seon woojin quitte le professeur la nuit, ce dernier rencontre Cha Moohyuk. Nous verrons ce qui se passera dans les intrigues de nos protagonistes.

Après les événements du premier volet, le prochain volet de la série doit résoudre divers conflits de l’intrigue principale (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

N’oubliez pas que vous pouvez voir les 6 premiers chapitres de « La maison de papier : Corée » à travers de Netflix. À partir du vendredi 24 juin, ceux-ci sont disponibles, vous n’avez donc besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire pour en profiter.

CAST DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE »