Une «  tour  » géante du crâne aztèque découverte au Mexique

Les archéologues de Mexico ont découvert 119 crânes humains disposés dans une tour «trophée» que les Aztèques ont construite il y a environ 500 ans, selon l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique.

La nouvelle découverte montre à quel point la tour est étendue; en 2015, les chercheurs ont découvert une partie de la tour – considérée comme le principal site du trophée dans la capitale aztèque – et depuis lors, ils ont trouvé un total de 603 crânes incrustés dans la structure. Les crânes qui y sont enterrés sont les restes d’hommes, de femmes et d’enfants sacrifiés, selon l’Associated Press (AP).

De nombreux crânes, qui datent de 1486 à 1502, étaient disposés en un cercle multicouche. Une partie du cercle comprend une section où des rangées de crânes ont été collées au mortier et positionnées de manière à faire face au centre du cercle, a rapporté l’AP. Mais on ne sait pas ce qu’ils regardaient, le cas échéant, ont déclaré les archéologues.

Lorsque les Aztèques étaient à l’apogée du pouvoir au XVe et au début du XVIe siècle, ils dirigeaient un empire depuis leur capitale Tenochtitlán qui s’étendait sur le centre et le sud du Mexique moderne. A cette époque, une immense tour de crânes aurait été considérée comme un signe de prestige et de pouvoir, ont déclaré les archéologues.

« C’est un témoignage important de la puissance et de la grandeur acquises par Mexico-Tenochtitlán », a déclaré à l’AP Alejandra Frausto, secrétaire à la culture de Mexico.

Le porte-crâne provient probablement d’un temple honorant Huitzilopochtli, le dieu aztèque du soleil, de la guerre et des sacrifices humains, et le patron de Tenochtitlán, a rapporté la BBC.

Les Aztèques ont créé des porte-trophées ornés de crânes, appelés tzompantli, en plaçant des têtes coupées sur des poteaux. Les têtes étaient probablement «fraîches» lorsqu’elles ont été placées sur les étagères. Il est possible que les Aztèques les aient collés au mortier une fois qu’ils ont pourri, ne laissant que le crâne restant.

Les nouveaux crânes, faisant partie d’un site connu sous le nom de Huey Tzompantli, se trouvaient à environ 3,5 mètres sous le niveau de la rue. Les archéologues ont dû faire très attention pendant les fouilles; les fouilles comprenaient une zone sous plusieurs bâtiments historiques, a rapporté l’AP.

Les chercheurs, qui ne s’attendaient à trouver que les crânes de jeunes hommes, ou guerriers, ont été surpris de trouver des crânes appartenant à des femmes et des enfants.

«Bien que nous ne puissions pas dire combien de ces individus étaient des guerriers, certains étaient peut-être des captifs destinés à des cérémonies sacrificielles», Raul Barrera, archéologue en chef sur le site, a dit à la BBC .

« Nous savons qu’ils ont tous été rendus sacrés », a-t-il dit, « transformés en cadeaux pour les dieux ou même en personnifications des divinités elles-mêmes. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.