Frozen 3 : Kristen Bell veut rejouer Anna dans un troisième volet

L’actrice Kristen Bellqui a fourni une voix dans la version anglaise de »Congelé’‘ et »Frozen 2 » où elle jouait Anna, vient d’annoncer (bien qu’officieusement) un troisième opus de la populaire franchise Disney. Tout en discutant de la nouvelle série originale de Hulu « Veronica Mars » sur « The Tonight Show » avec Jimmy Fallon, on lui a demandé s’il pouvait « annoncer quelque chose » à propos de « Frozen 3 », ce à quoi Bell a répondu « Je voudrais… annoncer officiellement , sans autorisation, « Frozen 3 ». Notez que j’ai dit « sans autorisation » parce que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Non, je ne suis pas responsable. »

Après avoir précisé à nouveau qu’il n’a aucun pouvoir sur un troisième volet du film, il poursuit en disant qu’il est très désireux de transformer »Frozen » en une trilogie, en disant : « Eh bien, vous savez, je vais… Gardez-le dans le mystère, mais je sais Idina Menzel, (la voix originale d’Elsa dans »Frozen ») a récemment dit qu’elle allait faire un troisième épisode, et j’ai l’impression que si nous sommes tous de la partie, qu’est-ce qu’on attend ? Faisons-le. »

Vous pourriez également être intéressé : Découvrez comment les Minions envahissent Dunder Mifflin dans une nouvelle promo avec »The Office »







Le dernier opus de la franchise, »Frozen 2 », est sorti le 22 novembre 2019, près de six ans après que le premier film ait captivé tout le monde et mis à la mode l’inoubliable chanson »Libre Soy ». Alors que dans le premier film, nous avons vu la relation fraternelle d’Anna et Elsa se renforcer plus que jamais, la suite a vu les deux prendre la décision de se séparer, tout en restant en contact.

Disney n’a pas encore annoncé son intention de donner suite à un troisième projet »Frozen », la version la plus récente de la franchise étant »Olaf présente » sur Disney +, revoir le bonhomme de neige chantant bien-aimé. La courte série reprend un peu de l’histoire de « Frozen 2 » où Olaf récapitule les événements de Frozen et lui fait faire de même avec d’autres favoris des fans de Disney comme « La Petite Sirène », « Moana », « Le Roi Lion ». ‘, »Aladdin » et »Tangled ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pinocchio, de Guillermo del Toro : première bande-annonce et intrigue

Les films »Frozen » et sa suite »Frozen 2 » sont entièrement disponibles sur Disney+.