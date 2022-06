Limitless : 4 détails incontournables de la série Prime Video avec Álvaro Morte

VIDÉO PRINCIPALE

La série interprétée par l’acteur de La Casa de Papel sera diffusée cette semaine en streaming. Ce sont les clés que vous devez connaître avant sa première.

Sans limites: détails incontournables de la série avec Álvaro Morte

Le prochain vendredi 10 juin l’une des séries les plus attendues arrive Première vidéo. On parle de Illimitéla fiction espagnole dont le protagoniste est Álvaro Morte -reconnu dans le monde entier pour son rôle de professeur dans Le vol d’argent– qui promet de montrer une toute autre facette. Et ce ne sera rien de moins que le premier tour du monde Magellan et Elcano. Passez en revue les quatre clés à connaître avant son lancement !

+ Détails de Limitless avant sa première sur Prime Video

– Basé sur des événements réels

Si vous vous considérez comme un passionné d’histoire, Illimité est la série que vous recherchez. L’intrigue présente les 239 marins qui ont quitté Séville en 1519, sous la capitainerie de Ferdinand MAGELLAN. Trois ans plus tard, seuls 18 d’entre eux sont revenus menés par Juan Sebastien Elcano. Et c’est qu’après avoir parcouru 69 813,34 kilomètres, ils avaient accompli un tour du monde, une mission qui semblait impossible. Ainsi, ils ont démontré que la Terre est ronde et ont modifié le commerce, l’économie, l’astronomie et la connaissance de la planète.

– Son réalisateur est celui de Tomb Raider

En 2001, un film est sorti qui montrait Angelina Jolie dans un tout nouveau rôle : Lara Croft. Inspiré de la célèbre série de jeux vidéo, Pilleur de tombe il proposait des aventures sans fin à l’écran. Derrière cela se trouvait simon ouest, le réalisateur qui dirige aujourd’hui l’équipe de ce blockbuster. Le cinéaste connaît très bien l’action : Avec Air, la fille du général Oui Les mercenaires 2 ne sont que quelques-uns de ses films. En outre, la production fonctionne par Miguel Menéndez de Zubillagatandis que l’écriture porte le cachet de Patxi Amezcua.

– Son tournage était épique

Le projet de cette série a été présenté au quartier général de l’armée dans le cadre d’un accord avec le ministère espagnol de la Défense. En ce sens, le tournage de Illimité a eu lieu dans le Pays basque et Navarre, profitant de leurs propres emplacements à Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite et la cathédrale de Pampelune. De plus, des scènes ont été réalisées dans Séville, Huelva et Madrid. Mais ce n’est pas tout! Parce que le travail sur le plateau a abouti à République Dominicaine.

– Un casting intéressant

Avec la première de Illimité sur Prime Video, on verra enfin Rodrigo Santoro et un Álvaro Morte jouant respectivement Fernando de Magallanes et Juan Sebastián Elcano. Cependant, d’autres stars espagnoles brillent parmi les acteurs : Sergio Peris-Mencheta (Capitaine Carthagène), Adrián Lastra (Capitaine Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Père Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardinal Fonseca) et Barbara Goenaga (Beatriz).

