Netflix a confirmé la saison 2 de Fake Profile : quand est-ce qu’elle est diffusée en avant-première ?

Bancarel Jeu De Housses Sur Mesure 2 Sièges Avant Voiture Bancarel Tissu Alcan A4

Ce jeu de housses protègera efficacement les deux sièges avant de votre véhicule (conducteur et passager). La coupe des housses est faite sur mesure, ce qui permet de respecter chaque fonctionnalité de votre véhicule: airbags, accès tablettes, molettes de réglage, boite à gants, accoudoirs, forme des appuis-tête, etc. L'accès aux vide-poches des dossiers de sièges avant est une option à ajouter à votre panier de commande si vous souhaitez en conserver l'accessibilité. Les découpes respectent toutes les formes des sièges pour un résultat sellerie d'origine, comme une seconde peau. Les sièges sont entièrement recouverts et protégés (appui-tête, accoudoirs, arrière des dossiers...).Tous les tissus BANCAREL sont doublés d'une mousse épaisse, assurant confort et longévité au produit. Les tissus de la gamme Alcan sont composés de 2 parties : la partie centrale d'une épaisseur de mousse de 5 mm avec un motif discret et raffiné, et les bords (appelés soufflets) dans un coloris assorti à la partie centrale, avec une épaisseur de mousse de 3 mm. Les matières répondent aux exigences du monde de l'automobile grâce à des tests de résistance aux UV et aux frottements.Il faut compter entre 45 et 60 minutes pour habiller deux sièges. Les housses BANCAREL s'enfilent facilement sur les sièges, il suffit de tirer le tissu et de le fixer sous le siège avec des élastiques et des crochets fournis. Les housses BANCAREL peuvent se démonter également facilement (par exemple pour passer une housse en machine), en ouvrant le système de scratch et en retirant les crochets.L'entretien de ces housses est facile car elles sont lavables en machine à 30°C.Chaque housse sur mesure BANCAREL est une pièce unique, découpée et assemblée en France. Afin de vous assurer une qualité optimale et un produit fini sans défaut, toutes les housses font l'objet de contrôles tout au long de la confection. Les sièges sont protégés sans compromettre la sécurité : des tests ont été réalisés pour que le déclenchement des airbags soit toujours possible.Suite à votre commande, pour vous assurer des housses correspondant parfaitement à votre véhicule, un conseiller vous contactera pour plus de précisions d’ordre technique sur le véhicule. Une fois ces informations obtenues, les housses seront lancées en fabrication et vous seront livrées dans un délai de 15 jours.