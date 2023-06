Netflix promet des manigances de taille géante avec la bande-annonce de Nimona

Netflix s’apprête à devenir ultra-métal ! Le 30 juin, le tant attendu Nimona fera enfin ses grands débuts sur Netflix. Alors que l’attente touche à sa fin, le service de streaming a publié la bande-annonce officielle du film, qui promet toutes sortes de hijinks fantastiques. Découvrez-le ci-dessous!





La description du film peut également être trouvée ci-dessous:

Lorsque Ballister Boldheart (Riz Ahmed), un chevalier dans un monde médiéval futuriste, est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, la seule qui peut l’aider à prouver son innocence est Nimona (Chloë Grace Moretz), une adolescente espiègle avec un goût pour le chaos – qui se trouve également être une créature métamorphe que Ballister a été entraînée à détruire. Mais avec tout le royaume à sa recherche, Nimona est le meilleur (ou techniquement le seul) acolyte que Ballister puisse espérer. Et alors que les frontières entre les héros, les méchants et les monstres commencent à s’estomper, les deux se sont mis à faire de sérieux ravages – pour que Ballister blanchisse son nom une fois pour toutes, et pour que Nimona… fasse de sérieux ravages. Réalisé par Nick Bruno et Troy Quane, NIMONA est un conte épique sur la découverte de l’amitié dans les situations les plus surprenantes et l’acceptation de soi et des autres tels qu’ils sont. Basé sur le roman graphique le plus vendu du New York Times nominé au National Book Award par ND Stevenson.

Un long chemin pour un petit métamorphe

Nimona

Nimona arrive enfin au public sur Netflix, mais après un assez long chemin vers l’achèvement! Le film est basé sur le webcomic devenu roman graphique de ND Stevenson. Les droits de la bande dessinée ont été achetés par la 20th Century Fox de l’époque pour en faire un film d’animation par les aujourd’hui disparus Blue Sky Studios. Après que Disney a acheté la 20th Century Fox, Chez Nimona la production a été interrompue en 2021 lorsque 75% du film a été achevé. Au départ, la responsabilité a été imputée à la pandémie de COVID-19, mais d’anciens employés de Blue Sky ont révélé dans une interview que ce sont les thèmes étranges du film qui ont donné froid aux yeux à la souris.

Après la fermeture, les anciens coprésidents de Blue Sky, Andrew Millstein et Robert Baird, ont confié le projet à d’autres studios. Bientôt, le projet est venu sur le bureau de Megan Ellison, PDG d’Annapurna. Ellison a été charmé par le projet et l’héroïne punky, et a signé avec Millstein et Baird en tant que producteurs exécutifs du projet. Un an après la fermeture de Blue Sky, il a été annoncé que Nimona avait trouvé sa maison sur Netflix. Le film a été réalisé avec l’aide de DNEG Animation et Annapurna Animation.

Nimona se rend cette semaine au Festival du Film d’Annecy pour sa première mondiale ! Le film met en vedette Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang, Indya Moore, Lorraine Toussaint et RuPaul Charles.

La route a été longue et difficile pour ce petit métamorphe. Mais près de dix ans après son premier contrat sur grand écran, Nimona sera enfin la star qu’elle a toujours voulu être. Le film témoigne de la passion créative et de la persévérance dans les pires moments, un message aussi intemporel que le punk rock.