Créée il y a un mois et déjà financée à 105 millions d’euros : la startup française qui veut tenir tête à OpenAI

Mistral AI est une startup française spécialisée dans l’Intelligence Artificielle. Elle a été fondée il y a moins d’un mois, ses premiers salariés ne travaillent que depuis quelques jours et Bien sûr, vous n’avez pas encore de produitmais cela ne l’a pas empêché d’obtenir 105 millions d’euros de financement, selon son compte Financial Times.

Ce montant pour un seed round représente un record au niveau européen, selon Salle des affaires, la plateforme de suivi des investissements privés dans les entreprises technologiques. Le site Web de l’entreprise est littéralement un en-tête et trois lignes de texte. Tout est à construire.

Vent froid et violent venant de France

Derrière Mistral AI, il y a trois fondateurs, tous trois dans la trentaine. L’un d’eux est Arthur Menschun ancien chercheur de DeepMind, une entreprise avec plus d’une décennie d’expérience dans l’intelligence artificielle, rachetée par Google en 2014 et récemment fusionnée avec Google Brain.

Les deux autres fondateurs sont Guillaume Lample et Timothée Lacroixselon Tech Crunch anciens employés de Meta qui ont récemment quitté l’entreprise. Tous deux avaient des postes liés à l’intelligence artificielle.

Ce cycle d’investissement a été mené par Lightspeed Venture Partners, et parmi le reste de ses actionnaires figurent Eric Schmidht, ancien PDG de Google ; la banque d’investissement française Bpifrance, JCDecaux Holding ou Exor Ventures entre autres. Les 105 millions d’euros laissent Mistral AI avec une valorisation de 240 millions d’euros.

L’une des motivations de Mistral AI est être une réponse à OpenAI qui a l’open source en son cœur. OpenAI est né à but non lucratif, mais au fil des ans, il a pris des décisions pour changer cet esprit en fonction de la rentabilité extrêmement lucrative de ChatGPT et d’autres de ses produits.

Selon ses fondateurs, Mistral ne construira des modèles qu’en utilisant des données accessibles au public, et ainsi éviter d’éventuels problèmes juridiques tels que ceux auxquels peuvent être confrontés ceux qui entraînent leurs modèles avec d’autres types de contenu. De plus, les utilisateurs pourront également apporter leurs propres ensembles de données, et tout, modèles et ensembles, sera open source. C’est du moins sa promesse initiale.

« Les avantages de l’utilisation de l’open source peuvent l’emporter sur le potentiel d’utilisation abusive », a déclaré Mensch Tech Crunch à propos de cette décision. Il a également expliqué que bien que l’IA soit utile dans de nombreux scénarios, certains travailleurs sont invités à faire preuve de créativité avec des outils basés sur l’IA, et ils souhaitent leur proposer des outils faciles à utiliser pour créer leurs propres produits.

Cet énorme investissement intervient à un moment difficile pour le capital-risque, qui a commencé à fermer le robinet début 2022, mais en même temps changer les tiers face à la montée en puissance des outils basés sur l’IAune tendance catapultée par l’arrivée de ChatGPT comme moteur principal.

Certaines de ces propositions ont connu une fermeture prématurée, comme Neeva, qui a été acculé par l’intégration de l’IA dans les résultats de Google et l’arrivée de Bing Chat alors qu’elle commençait tout juste à marcher.

Mistral est le nom d’un vent fort qui pénètre dans la mer Méditerranée depuis la France, caractérisé par le fait d’être froid, violent et sec. C’est ce qu’on appelle en Aragon le vent du nord, et c’est lui qui a inspiré cette startup à baptiser : elle vient de France pour bousculer violemment un marché sur lequel le vieux continent a été laissé pour compte, entre l’avancée des entreprises américaines et les Montée chinoise.

Sa capacité à lever des fonds a aussi été violente alors qu’elle n’a même pas présenté le produit, et espérons, pour le bien du secteur en Europe, que sa capacité à prendre les bonnes décisions jusqu’à devenir un véritable rival d’OpenAI l’a aussi eu froid.

