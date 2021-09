Le fait de santé de l’ouest de Sydney a vérifié Nicki Minaj pour les testicules enflés de l’ami de son cousin

Western Sydney Health est intervenu pour vérifier Nicki Minaj dans vraiment le moment de carte de bingo le plus bizarre pour 2021.

Elle a écrit sur Twitter: « Ils veulent que vous vous fassiez vacciner pour le Met. Si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met. Ce sera une fois que j’aurai fait suffisamment de recherches. J’y travaille maintenant. »

L’artiste de « Pound the Alarm » a ensuite fait une déclaration encore plus étrange à ses 22,6 millions de followers.

« Mon cousin à Trinidad ne recevra pas le vaccin parce que son ami l’a reçu et est devenu impuissant », a-t-elle écrit. « Ses testicules sont devenus enflés.

« Son ami était à quelques semaines de se marier, maintenant la fille a annulé le mariage. Alors priez dessus et assurez-vous que vous êtes à l’aise avec votre décision, et non pas victime d’intimidation. »