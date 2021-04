Comment utiliser le filtre TikTok qui vous indique quel personnage Harry Potter / Avengers vous êtes

Les nouvelles tendances sur TIC Tac ils se succèdent non seulement au rythme des danses et des défis, mais aussi des filtres que les développeurs proposent au sein de l’application. Le dernier qui revient à circuler ces jours-ci permet aux utilisateurs de la plateforme de trouver leur double parmi les films Avengers of the Marvel, parmi les protagonistes de la saga Harry Potter, et en général parmi tout groupe de célébrités et personnages de fiction. Les vidéos sont toutes très similaires les unes aux autres et exploitent un filtre particulier dans TikTok: voici comment le trouver et comment l’utiliser.

Dans les clips qui circulent ces jours-ci, les protagonistes posent et attendent que le filtre fasse son travail. La physionomie du visage encadré est enregistrée et comparée à une grille de visages, parmi lesquels le plus similaire est trouvé et mis en évidence: généralement, les auteurs des vidéos choisissent un casting de personnes célèbres pour montrer aux adeptes lequel d’entre eux est le célèbre double candidat. Il n’est donc pas surprenant que parmi les clips les plus populaires figurent ceux liés au casting de Avengers et Harry Pottea: toutes deux sont des œuvres cinématographiques appréciées des plus jeunes et caractérisées par de nombreux castings composés d’acteurs charismatiques.

Le hashtag lié à ces vidéos s’appelle #Shapeshifting, qui est le nom anglais du filtre dans celui-ci; pour le trouver dans la version italienne de l’application, cependant, vous devez ouvrir la barre de recherche TikTok et rechercher le terme A qui est-ce que je ressemble. Le filtre peut être utilisé avec tout type de photo comprenant de deux à un nombre indéfini de personnes. Chargez simplement l’image désirée, et l’algorithme fera tout tout seul: il reconnaîtra le visage dans l’image vidéo qu’il trouvera le meilleur double disponible entre ceux à l’intérieur de la photo fournie et fera un alignement des deux faces faisant se fondre le visage du protagoniste dans celui de la photographie.

Évidemment, le filtre n’est pas infaillible: tout d’abord, avec un nombre limité de doubles disponibles, il pourrait être très faux; de plus, la pose prise et l’éclairage de la pièce peuvent tromper les algorithmes reconnaissance faciale à la base du système. En bref, des erreurs potentielles sont imminentes, mais cela n’empêche pas les utilisateurs des médias sociaux de se lancer dans leurs expériences.

