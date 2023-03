Netflix a confirmé la date de sortie de la saison 2 de Pálpito

Netflix

La deuxième saison de Pressentiment Il a déjà une date de sortie sur Netflix et c’est plus tôt que prévu. la connaître.

© @analuciadoMichel Brown et Ana Lucia Dominguez

Après tant d’attente et de spéculations, enfin la deuxième saison de Pressentiment Arrive sur Netflix plus tôt que prévu. Malgré le fait qu’il était déjà un fait qu’il sortirait cette année, la date de sortie vient d’être confirmée. Bien qu’il n’y ait toujours pas de bande-annonce, plusieurs nouvelles sont déjà connues sur ce qui va arriver.

En ce moment, ce que Netflix a révélé, c’est que la deuxième saison de Pressentiment il y aura de nouveaux personnages et il a été tourné non seulement en Colombie, mais aussi en Turquie. Cela a été démontré par ses acteurs à travers leurs réseaux sociaux officiels. De plus, il est à noter que le point de départ de la nouvelle édition sera après la fuite de Camila et comment Simon sauve sa fille.

Sans aucun doute, ce que l’on attend des nouveaux épisodes, c’est une intrigue captivante à l’image du premier. Et ce n’est qu’à quelques jours de son lancement puisque le géant du streaming vient de confirmer la date, bien plus tôt que prévu.

Quand la deuxième saison de Pálpito est-elle diffusée ?

Les nouveaux épisodes de Pressentiment arrivera sur la plateforme le 19 avril et ils le font avec une intrigue impressionnante. C’est ainsi que le révèle son synopsis officiel, que Netflix a déjà révélé lors de l’annonce de la date de sortie tant attendue. A n’en pas douter, une production aussi captivante que la première est à venir.

Synopsis officiel : Après avoir simulé sa mort et fui le pays, Camila, trompée, revient au chaos qu’elle avait laissé derrière elle…, maintenant augmenté à des niveaux inconcevables.

On ne sait pas encore si cette nouvelle édition de Pressentiment Ce sera le dernier, mais il n’est pas contesté qu’il est l’un des plus attendus. Pour le moment, Netflix n’a pas confirmé de renouvellement et tout dépendra du succès qu’il pourra récolter après sa première en avril de cette année.

