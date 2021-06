TMZ enquête sur les ovnis : la preuve du Pentagone arrive sur Fox la semaine prochaine

Le rapport du Pentagone sur les ovnis va changer la donne. Pour la toute première fois, il y aura une déclaration officielle concernant la position du gouvernement américain sur les objets mystérieux vus dans l’espace aérien américain. Alors que le gouvernement américain se prépare à publier le rapport déclassifié plus tard ce mois-ci, TMZ s’entretient avec les forces motrices qui ont fait de ce renseignement officiellement sanctionné une réalité. Le tout nouveau spécial d’une heure TMZ enquête sur les ovnis : la preuve du Pentagone diffusé le mardi 29 juin (de 20 h 00 à 21 h 00 HE/PT) sur FOX.

TMZ guidera les téléspectateurs à travers des images d’OVNI, y compris une vidéo inédite d’OVNI depuis le pont d’un navire de la marine USS, et parlera avec certaines des personnes qui l’ont vécu de première main. Les interviews mettront en vedette des sénateurs, des pilotes militaires, un scientifique de Harvard, d’anciens responsables du Pentagone et les deux personnes qui ont poussé le gouvernement à divulguer des informations qu’il détient secrètes depuis plus de 70 ans.

« L’intérêt pour les ovnis et la vie extraterrestre est à un niveau record », a déclaré Rob Wade, président de Alternative Entertainment and Specials, de FOX Entertainment. « Ce sont les grandes inconnues de l’histoire, et cette spéciale, dirigée par Harvey et son équipe, sera un examen approfondi et approfondi des découvertes et des preuves les plus récentes pour tenter de répondre à l’une des questions les plus épineuses de tous les temps : « Ne sommes-nous pas seuls ? »

« Le rapport du Pentagone sera aussi important pour ce qu’il ne répond pas que pour ce qu’il fait », a déclaré le producteur exécutif Harvey Levin. « Le spectacle est un processus d’élimination en quelque sorte, retirer les théories de la table et voir ce qui nous reste sera sans aucun doute assez incroyable. »

Le spécial éliminera tous les soupçons qui pourraient survenir à la suite du rapport sur les ovnis du Pentagone, en se concentrant sur une dissimulation massive du gouvernement et sur les représailles que les pilotes, les scientifiques, les responsables du Pentagone et d’autres ont subies en faisant pression pour la vérité. Avec la preuve des dissimulations gouvernementales des preuves jusqu’à présent, l’enquête demande si elle raconte la vraie histoire, et si ce n’est pas le cas, où aller à partir de là pour aller au fond de ces questions critiques sans réponse.

TMZ enquête sur les ovnis : la preuve du Pentagone est produit par Warner Bros. Unscripted Television en association avec Telepictures. Harvey Levin et Ryan Regan sont les producteurs exécutifs et Jess Fusco est la co-productrice exécutive.

