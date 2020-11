Masika Kalysha entre sur Tory Lanez sur la piste Diss « Masether »

Elle n’est pas du genre à tenir sa langue, et on dirait que Masika Kalysha se déchaîne en studio. L’artiste et femme d’affaires polyphéniques travaille régulièrement sur sa carrière de rap depuis des années et le vendredi 13 novembre, Masika a déchaîné « Masether », un single où elle crache un barrage de bars à Tory Lanez, une réponse à lui la mentionnant dans son piste « Désolé je devais. » Lanez a inclus un certain nombre d’artistes qui se sont prononcés contre lui tout en faisant l’éloge de Kylie Jenner.

Tory a frappé:

Ayy, Masika, c’est ta chance, toi dans chaque débat Twitter

Et chaque commentaire de Shade Room comme le bon sens n’est pas du bon sens

Comme si nous avions besoin de vos deux cents et de tous vos évents

Fakin ‘a kidnappin’ for your OnlyFans

Et tryna front comme missin ‘kids était votre intention

Si c’est le genre de merde que vous enseignez Khari, alors vous devriez vous asseoir dans un stylo

Et regarder les gens en désaccord à la fin

Vous essayez de faire des faits, mais c’est un mensonge à la fin

Sur « Masether », Masika a déclaré qu’elle avait décidé de mordre en retour l’artiste canadien parce qu’il mentionnait sa fille, Khari, dans ses paroles. Il y a toutes sortes d’allégations éparpillées tout au long de la piste, vous n’aurez donc qu’à appuyer sur play pour faire le plein. La chambre de l’ombre a republié les œuvres d’art et la musique de Masika, alors Tory a sauté dans les commentaires pour se moquer d’elle. «Pas le tonnerre dans l’œuvre d’art qui frappe avec la chute», a-t-il écrit avec des émojis rieurs. Diffusez « Masether » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Comment passez-vous de batteuse à tireuse?

Avec une règle, j’ai des négros qui vont te faire

Et courir à travers toi, pétunia

Tu es douce petite salope

Tu avais l’habitude de manger ma p * ssy

Maintenant tu peux sucer ma bite