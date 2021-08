Blue Beetle : Le nouveau Gael García Bernal pourrait jouer le personnage !

Scarabée bleu est l’une des propriétés de CC qui arrivera dans le catalogue de HBO Max dans le cadre de la stratégie de la marque pour vulgariser Univers étendu de ses personnages. Dans ce cas, le protagoniste est Jaime Reyes, d’origine mexicaine. Les cadres responsables du film ont décidé de négocier avec un personnage aux caractéristiques similaires : l’acteur Xolo Maridueña.

L’artiste est surtout connu pour son travail sur la populaire série de Netflix, Cobra Kai, qui fait suite à la saga bien-aimée des années 80, Karate Kid. Dans ce spectacle, Maridueña joue Miguel Diaz, élève intarissable de Johnny Lawrence, personnifié par Guillaume Zabka. D’autres participations marquantes du jeune homme ? Parentalité, Crimes majeurs, Heure de pointe et le remake de Pics jumeaux.

Blue Beetle aurait une piste choisie







Jaime Reyes est le troisième Scarabée bleu dans les bandes dessinées où il a fait ses débuts en 2006. Les auteurs Keith Giffen, John Rogers et Cully Hamner imaginé ce jeune Mexicain vivant à El Paso, au Texas, où il a trouvé un Scarabée extraterrestre qui le transforme en un puissant super-héros en armure vivante.

Le scarabée est conscient de lui-même et communique constamment avec l’esprit de Jaime après avoir rejoint son corps. Scarabée bleu Il a une force et une vitesse surhumaines en plus de pouvoir invoquer toutes sortes d’armes qui lui servent à combattre les méchants qui croisent son chemin.

Scarabée bleu Il y avait déjà des versions précédentes sur le petit écran : Jaren Brandt Bartlett il l’a interprété en Petiteville et le personnage faisait partie du casting de la série animée Jeune justice. Dans cette nouvelle interprétation, le livre se charge de Gareth Dunnet-Alcocer et l’adresse de Ange Manuel Soto.