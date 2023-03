The Mandalorian : tout sur le Dr Pershing, le personnage revenu dans la saison 3

in

DISNEY+

Omid Abtahi est revenu dans la série mettant en vedette Pedro Pascal pour jouer le Dr Penn Pershing. C’est ce qui s’est passé dans la fiction mythique de Star Wars sur Disney+ !

©Disney+Omid Abtahi joue le Dr Pershing dans The Mandalorian.

Les épisodes de la saison 3 de Le Mandalorien continuent de surprendre les utilisateurs de Disney+. Depuis la série avec Pierre Pascal de retour sur la plateforme de streaming, des surprises sans fin sont arrivées pour les amoureux de l’univers Guerres des étoiles. L’un d’eux était la participation de la Dr Pershingun rôle qui est réapparu dans le dernier épisode et qui pourrait changer le cours du show.

Dans le chapitre le plus récent, la série a abordé Coruscante, une planète fictive remarquable pour être l’une des plus occupées de la galaxie. Et là, encore une fois, le Dr Penn Pershing fait son apparition, joué par omid abtahi. L’impact a été absolu : la dernière fois que les fans l’ont vu à l’écran, ils ont découvert un sombre plan de ce scientifique.

Au début de Les Mandaloriens, C’est précisément son rôle qui a servi de déclencheur au voyage de Din Djarin et Grogu qui est aujourd’hui un succès sur Disney+. À l’époque, le Dr Pershing travaillait pour « Le client »incarné par Werner Herzog, et s’est distingué pour avoir maintenu un fort intérêt pour le clonage après la mort de sa mère. C’est qu’à partir de ce fait, il a découvert que la duplication d’organes pouvait être d’une grande aide pour les malades. Cependant, ses recherches ont été utilisées à des fins malveillantes.

À cause de ses expériences, il avait besoin de Grogu pour prélever son sang et c’est ainsi qu’il a engagé Mando pour le récupérer. Bien que « Le Client » était prêt à mettre fin à la vie de Grogu, le Dr Pershing l’a aidé à rester en vie et Din Djarin lui a pardonné. Jusque-là, Penn Pershing collaborait pour le empire galactiquemais maintenant ça fait partie du Programme d’amnistie de la Nouvelle Républiquece qui signifiait un retour à Coruscant, un site popularisé dans la trilogie George Lucas.

+ Le passage d’Omid Abtahi avec son fils par Coruscant

Omid Abtahi revient sur l’épisode 3 de Le Mandalorien sur Disney + pour donner vie au Dr Pershing. Il n’était pas seul : son fils travaillait comme figurant sur le plateau. De cette façon, il a partagé la tendre conversation avec l’enfant sur ses réseaux sociaux. « Hey papa? Coruscant est réel. J’ai été là », fit remarquer le petit. L’acteur, pour sa part, a reconnu : « Le meilleur jour de ma vie. Merci Univers Star Wars”.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?