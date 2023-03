L’air de Ben Affleck obtient une cote d’approbation de 100% chez Rotten Tomatoes avec les premières critiques

Directeur Ben Affleck l’a fait à nouveau, attirant un grand succès avec son travail sur le nouveau film Air. Écrit par Alex Convery, le film est basé sur de vrais événements, relatant l’accord commercial entre Nike et la légende de la NBA Michael Jordan pour créer la ligne de chaussures Air Jordan immensément populaire. Affleck joue également dans le film, retrouvant Matt Damon en tant que co-leader, avec Air mettant également en vedette Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Tucker et Viola Davis.





Au South by Southwest Film Festival (SXSW), Air a tenu sa première mondiale, donnant aux critiques une chance de voir le film tôt avant sa sortie en salles plus large en avril. Toutes ces premières critiques ont fait l’éloge du film, obtenant ce taux d’approbation convoité de 100% chez Rotten Tomatoes. Ce score pourrait finir par baisser un peu une fois que le film commencera à attirer plus de critiques le mois prochain, mais recueillir des éloges unanimes de la part des critiques dès le départ de SXSW est certainement un excellent indicateur de la qualité de la réception du film dans l’ensemble.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Air est un slam dunk et finalement l’un des meilleurs films de sport jamais réalisés », a déclaré la critique d’IndieWire Marisa Mirabal, déclarant Air être un classique instantané. « Affleck capture avec succès le parcours marketing réconfortant et hilarant de Nike tout en rendant un hommage respectueux à toutes les personnes impliquées. Air est une formidable histoire d’outsider remplie de personnages adorables. »

Prédisent déjà les victoires aux Oscars pour Airle critique de Showbiz 411, Roger Friedman, écrit : « Le film que tout le monde voulait cette saison des Oscars et qu’il n’a pas pu trouver est ici. Air est le premier film réalisé par Ben Affleck et Matt Damon depuis notre première rencontre en 1997 Chasse de bonne volonté. C’est aussi le premier nominé potentiel pour le meilleur film de la nouvelle saison. »

Ryan Scott de Slashfilm décrit Air comme un « drame sportif atypique » qui prospère en se concentrant sur des histoires qui se déroulent en dehors du terrain. Cela le rend peut-être plus accessible aux cinéphiles qui ne sont pas exactement de grands fans de basket-ball, car le drame d’Air Jordan qui se déroule est suffisamment convaincant pour être regardé par lui-même.

« Damon est à son meilleur niveau de calme et de charme ici, tandis que Viola Davis, peut-être la meilleure actrice de la planète, prête ses talents pour un rôle de soutien extrêmement important en tant que Deloris Jordan, la mère de Michael Jordan », a déclaré Scott à propos du casting, offrant des éloges particuliers. aux interprètes. « Ce n’est que la pointe de l’iceberg, car nous obtenons également d’excellentes performances de la part de Jason Bateman, Chris Messina et, plutôt rafraîchissant, Chris Tucker. Sans oublier qu’Affleck lui-même est très amusant en tant que fondateur de Nike, Phil Knight. . »

Affleck a également reçu de nombreux éloges pour son travail de réalisateur sur le film.

« Les choix d’Affleck, du casting et de la réalisation à l’écriture, fonctionnent tous parfaitement ensemble pour donner vie à un biopic qui capture l’importance d’une légende autant qu’une somme d’événements », comme Kate Sánchez de But Why Tho? le met.





Air sera-t-il un grand gagnant aux Oscars de l’année prochaine ?

Première vidéo

Reste à savoir si Air est un gros frappeur aux Oscars l’année prochaine comme certains critiques s’y attendent, mais les éloges sont évidemment un bon signe. Ce ne serait pas la première fois qu’Affleck aurait un film nominé pour le meilleur film en tant que réalisateur, car il avait précédemment dirigé le film à succès Argo. Affleck a remporté l’Oscar pour ce film en 2013. Il a également remporté un Oscar en 1998 pour le meilleur scénario original aux côtés de Air co-star Matt Damon pour le drame acclamé de Gun Van Sant Chasse de bonne volonté.

Air sortira dans les salles de cinéma le 5 avril 2023, ce qui en fait le premier film d’Amazon Studios qui ne sera pas diffusé simultanément sur Prime Video lors de sa sortie depuis 2019. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.