«  NCIS  »: vous allez vous régaler lorsque la saison 18 revient

NCIS La saison 18 peut sembler loin, mais cela vaudra la peine d’attendre. Il y a un régal qui vous attend une fois que la série revient le 19 janvier 2021.

‘NCIS’ aurait peut-être répondu à une grande question sur Fornell

À la fin de la saison d’automne, nous nous sommes demandé ce qui était arrivé à Fornell. Il était censé rencontrer Gibbs pour lui en dire plus sur Merriweather, la personne qu’il croit être à la tête du ring des opioïdes. Cependant, Fornell ne s’est pas présenté à la réunion. Fornell a-t-il été kidnappé? At-il été tué?

Nous ne savons pas si Merriweather a trouvé Fornell et l’a kidnappé, mais nous avons des raisons de croire qu’il est vivant. Des photos récentes du prochain épisode ont fait surface et Fornell se tient à côté de Torres.

La saison 18 de « NCIS » a un grand plaisir lorsque la série revient

La prochaine tranche de NCIS comportera deux épisodes consécutifs. Les épisodes 4 et 5 seront diffusés le même soir. Cela signifie que vous aurez deux heures complètes de NCIS. Ce n’est pas la première fois que NCIS la franchise a diffusé deux nouveaux épisodes consécutivement. NCIS: Los Angeles Les épisodes 4 et 5 de la saison 12 (intitulés respectivement «Cash Flow» et «Raising the Dead») se sont également succédés.

Un personnage majeur reviendra pendant la saison 18 de ‘NCIS’

Ce n’est pas tout. Un personnage majeur reviendra cette saison. Il a été récemment annoncé que l’épouse de McGee, Delilah, serait présentée lors de l’épisode 4, intitulé «Sunburn». La dernière fois qu’elle est apparue dans la série, c’était pendant la saison 16, épisode 14, intitulé «Il était une fois Tim».

Au cours de cet épisode, McGee et Delilah sont en vacances aux Bahamas. Malheureusement, leurs vacances se transforment en mission après avoir découvert qu’un cas sur lequel travaille le NCIS a des liens avec l’île. Voilà pour un peu de repos et de détente pour le couple. Rocky Carroll, qui joue le réalisateur du NCIS Leon Vance, dirigera cet épisode.

Juste après l’épisode 4, sera l’épisode 5, intitulé «Tête du serpent». Gibbs et Fornell se rapprochent de la capture de la tête de l’anneau opioïde. Selon un communiqué de CBS, Vance et Gibbs demanderont à l’équipe de travailler sur une affaire «qui a des implications dangereuses».

Nous ne savons pas encore de quel cas ils parlent, mais nous pensons que c’est le cas sur lequel Fornell et Gibbs ont travaillé secrètement. Et ces «implications dangereuses» pourraient avoir quelque chose à voir avec McGee se faisant tirer dessus.

Que se passe-t-il d’autre dans l’univers ‘NCIS’

Il y a également eu beaucoup d’actions sur NCIS: Los Angeles. La plupart des intrigues se sont concentrées sur Kensi (Daniela Ruah) et Deeks (Eric Christian Olsen). Au cours des deux derniers épisodes, Deeks a été très stressé parce qu’il a perdu son emploi, Kensi veut avoir un bébé et ils se préparent à acheter une maison.

Deeks a été informé qu’il ne pouvait pas postuler au FLETC (Federal Law Enforcement Training Centers) pour devenir agent parce qu’il était plus âgé que les candidats qu’ils acceptent normalement.

Heureusement, Deeks a reçu un miracle de Noël. Il a appris qu’une exception avait été faite et qu’il serait autorisé à rejoindre le FLETC. Maintenant, il peut s’entraîner pour devenir un agent du NCIS (avant d’être un agent de liaison du LAPD auprès du NCIS). Son parcours vers le NCIS en tant qu’agent devrait être intéressant.

NCIS est diffusé les mardis sur CBS à 20 h 00, heure de l’Est. NCIS: Los Angeles diffuse le dimanche sur CBS à 21 h 00, heure de l’Est.

