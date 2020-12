La mafia a ciblé la famille de Selena pour la série: "Ils veulent que les gens les adorent"

La série de Selena Sur Netflix, il avait de quoi parler avec une première saison qui montrait les débuts du chanteur dans l’environnement tex-mex. Bien que la première ait été parmi les plus regardées en décembre, elle a également été critiquée pour avoir estimé qu’elle manquait de conflits dans l’intrigue. Le groupe texan La Mafia a donné son avis sur les épisodes et a directement ciblé la famille Quintanilla pour ce qui a été vu à l’écran.. Qu’est-il arrivé?

Oscar De la Rosa et Armando Lichtenberger, les membres du groupe originaires de Houston, ont été invités au programme Telemundo dis moi ce que tu sais et ils ont parlé du chanteur décédé. Là, ils se souviennent que leur irruption dans la musique en 1980 a ouvert la voie à des artistes texans au Mexique comme Selena..

« Les gens ne savent pas parce qu’ils ne parlent jamais. Papa laisse toujours de côté la vérité, la réalité, ce qu’est la mafia. Il a toujours été très envieux de nous. », le chanteur a commencé à marquer ses différences avec la famille Quintanilla. À son tour, l’accordéoniste a souligné que le chanteur les avait pris en considération: « Selena a apprécié ce que nous avons fait et nous l’avons adorée ».

Oscar De la Rosa et Armando Lichtenberger dans La Mafia (Getty)



De plus, De la Rosa a souligné sa relation avec Selena et a assuré qu’il l’avait vue grandir: « La première fois qu’elle est montée sur scène avec nous, elle avait 11 ans ». Le groupe qui possède des albums à succès comme Un million de roses ou En tus manos, est actuellement toujours dans la musique et est un leader dans l’industrie tex-mex.







Lorsqu’on leur a demandé s’ils aimaient la série Netflix, les musiciens étaient d’accord avec ceux qui pensent qu’il s’agit de la famille Quintanilla et non de leur fille. « De toute évidence, c’est de ça qu’il s’agit, il ne s’agit pas de Selena. Ils veulent que les gens les adorent. Mais nous connaissons tous la vérité et la réalité de ce qu’est l’homme et souvent je préfère ne pas parler de cet homme parce qu’il m’a laissé des expériences »a révélé le chanteur principal de La Mafia.

Le groupe a également répondu à propos de l’échec de l’enregistrement de la chanson. « Si Dieu le veut », qu’Abraham Quintanilla a rejeté parce qu’il incluait le mot « Dieu » et ils étaient Témoins de Jéhovah. « Nous ne sommes jamais arrivés à ce point. Il a été rejeté parce que le bureau de l’homme voulait nous accuser et cela nous a offensés parce que nous avons eu quatre ans à soutenir Selena. Nous lui avons donné du matériel et ce sont des choses que certaines personnes savent.Conclut Lichtenberger.