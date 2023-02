5 émissions de type Euphoria que vous devez regarder si vous ne pouvez pas attendre la saison 3

streaming

Vous ne pouvez pas attendre les prochains épisodes d’Euphoria ? Nous vous apportons ici quelques options similaires à la série Zendaya que vous pouvez trouver sur les plateformes.

© HBOMax5 séries euphoriques que vous devez regarder si vous ne pouvez pas attendre la saison 3

Euphorie Elle s’est imposée comme l’une des séries les plus acclamées et les plus recommandées ces dernières années, car elle se concentre sur la scène adolescente avec des lycéens naviguant sur la drogue, les relations sexuelles, les traumatismes, les réseaux sociaux, l’amour et l’amitié. Cette fabrication de HBO est en vedette zendaya, qui a triomphé deux fois aux Emmy Awards pour le rôle de Rue. Actuellement, les fans attendent sa troisième saison, mais en attendant des nouvelles, comme sa date de première, voici quelques émissions similaires que vous pouvez regarder sur différents services de streaming. Revoyez la liste !

+5 séries similaires à Euphoria à regarder en streaming

5- Tout est nul !

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Jahi Di’Allo Winston, Peyton Kennedy, Sydney Sweeney, Rio Mangini, Quinn Liebling, Patch Darragh

Parcelle: Boring, Oregon, 1996. Deux groupes d’adolescents inadaptés, le Media Club et le Drama Club, s’affrontent dans cette étrange histoire de passage à l’âge adulte..

Disponible en: Netflix

4- Les gens normaux

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Sarah Greene, Olga Wehrly, Sebastian De Souza, Leah McNamara, Laurence O’Fuarain

Parcelle: Marianne et Connell sont deux jeunes qui essaient de devenir majeurs en Irlande submergée par la crise financière de 2008.

Disponible en: ÉTOILE+

3- Gossip Girl (Redémarrer)

Année: 2021

Saisons: 2

Protagonistes: Thomas Doherty, Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Zion Moreno, Jordan Alexander, Evan Mock, Elizabeth Lail

Parcelle: Près d’une décennie après la disparition du blog Gossip Girl, une nouvelle génération de l’Upper East Side doit faire face à la surveillance constante (et parfois impardonnable) des réseaux sociaux.

Disponible en: HBO Max

2- Les gilets jaunes

Année: 2021

Saisons: 2

Protagonistes: Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Ava Allan, Matthew Bilodeau, Jasmin Savoy Brown, Tonya Cornelisse

Parcelle: Une équipe de joueurs de soccer à succès d’une école secondaire devient les survivants (mal)chanceux d’un accident d’avion qui s’écrase dans la nature sauvage la plus profonde et la plus sauvage de l’Ontario.

Disponible en: Paramount+

1- Peaux

Année: 2007

Saisons: 7

Protagonistes: Kaya Scodelario, Nicholas Hoult, Joe Dempsie, Hannah Murray, Mike Bailey, April Pearson, Lily Loveless, Will Merrick, Freya Mavor

Parcelle: Drame britannique pour adolescents deux fois récompensé par un BAFTA dans lequel un groupe d’adolescents vivant à Bristol fait ses premières incursions dans le monde chaotique des adultes à travers le sexe, la drogue, les troubles de l’alimentation et d’autres territoires difficiles.

Disponible en: Netflix

