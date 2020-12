Justin Bieber est-il un lézard? À l’intérieur de la théorie du complot selon laquelle le chanteur canadien est secrètement un reptile

Si vous êtes une célébrité et que vous êtes ne pas le sujet d’une théorie du complot sauvage, êtes-vous vraiment une célébrité?

Pour être honnête, probablement pas. Et dans cette édition de Internet a bien trop de temps libre, nous parlons de Justin Bieber, auteur-compositeur-interprète bien-aimé de Candian et de la théorie du complot selon laquelle il est en fait un lézard – si vous pouvez le croire!

Les revendications ne sont cependant pas nouvelles.

Depuis des années maintenant, les théoriciens du complot en ligne ont affirmé que certaines célébrités de la liste A, comme Madonna, Katy Perry, Angelina Jolie et maintenant, Justin Bieber sont en fait d’origine reptilienne.

Aussi sauvages que ces affirmations puissent être, nous nous demandons vraiment:

Justin Bieber est-il un lézard?

Continuez à lire pour découvrir la conspiration selon laquelle Justin Bieber est en fait un lézard au lieu d’un humain.

Comment la théorie du complot du lézard Justin Bieber a-t-elle commencé?

En mars 2017, un site Web australien aurait publié un article affirmant que des centaines de fans avaient vu Justin Bieber se transformer en reptile géant. Cependant, l’article allégué a été rapidement retiré – mais cela n’a pas empêché la théorie du complot de circuler rapidement.

Comme indiqué dans l’article supprimé depuis, les fans auraient appelé la police pour signaler qu’ils avaient été témoins, « [Bieber’s] la tête rétrécie et ses yeux sont devenus noirs avec une bande noire au milieu. Il a grandi de quelques pieds et avait un [colored] écailles sur tout son corps. C’est arrivé si vite mais tout le monde l’a vu et s’est mis à crier et à pleurer. Beaucoup de gens couraient vers les sorties. «

Une source a expliqué, « [Bieber] traînait avec ce grand gars, son garde du corps je suppose, et nous le regardions juste parce qu’il ne cessait de se transformer en un énorme reptile. Son garde du corps nous montrait du doigt, criant qu’il nous donnerait un coup de pied si nous ne rangions pas nos téléphones.

Justin Bieber fait-il partie des Illuminati?

Un autre site Web a également sauté sur la théorie du complot de Justin Bieber lizar, affirmant que Justin Bieber s’était métamorphosé en reptile dans un aéroport et avait provoqué une panique de masse. Cependant, l’article a également été rapidement retiré après sa mise en ligne. Il a également déclaré que Bieber est un, « un membre de la lignée dominante reptilienne-Illuminati ».

Les vidéos montrent Bieber clignant des yeux comme un reptile.

Des vidéos YouTube ont également fait surface, montrant Justin Bieber comparaissant devant le tribunal dans une combinaison orange après avoir été arrêté en 2014.

Dans la vidéo, Bieber regarde sans expression sur son visage, mais clignote ensuite d’une manière étrange qui le fait ressembler à un lézard. Les fans ont même fait remarquer qu’il clignait des yeux d’une manière que «seul un lézard le ferait».

Le manager de Bieber a commenté la théorie du complot.

Scooter Braun, le manager de Bieber, a abordé la théorie du complot en 2018.

Alors qu’il assistait à une collecte de fonds pour l’organisme de bienfaisance Pencils of Promise, Braun a tenté de mettre la théorie au repos et a annoncé, «Ouais … je déteste le dire aux gens. Ce n’est pas un lézard secret. C’est un animal différent. Vous avez compris.

Cependant, les gens «beileb» Bieber est un lézard et nous ne devrions jamais dire jamais.

Il y aurait d’autres célébrités lézards.

Justin Bieber n’est pas la seule célébrité accusée d’être un lézard. Il y a eu des théories du complot sur d’autres lézards notables.

Le théoricien du complot David Icke a écrit un certain nombre de livres couvrant le «Lizard Illuminati» et est un expert sur le sujet.

Icke a déclaré que Mark Zuckerberg, Bob Hope et même la reine Elizabeth étaient également des lézards.

On a même demandé à Zuckerberg dans une interview s’il était un lézard.

Il a répondu: «Je ne suis pas un lézard», ce qui, bien sûr, ressemble à quelque chose qu’un lézard prétendant être un humain dirait. (Blague!)

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.