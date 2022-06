Black Mirror l’a encore fait : la prédiction la plus sombre de toutes

Netflix

Lors de l’événement re:MARS, Amazon a dévoilé un plan ambitieux qui a déjà été testé et qui sortira dans les années à venir. La série créée par Charlie Brooker l’avait anticipé.

©IMDBL’épisode a été créé il y a près de dix ans.

Une des fonctionnalités qui a fait le succès de Miroir noir et en a fait une série plébiscitée par les amateurs de science-fiction était la possibilité d’anticiper de grandes avancées technologiques. Ajouté aux critiques faites par les épisodes de la série créée par charlie brookerest devenu un produit indispensable de la culture pop actuelle, née de la main de Bbc puis déplacé vers Netflixoù il avait aussi son film interactif.

Cette semaine, l’une des nouvelles innovations technologiques préparées par l’une des entreprises les plus importantes au monde a été dévoilée. Dans le cadre de re: MARSun événement dédié à l’avancement de l’informatique, notamment dédié à ce qu’on appelle « apprentissage automatique »qui a à voir avec l’intelligence artificielle et la possibilité pour les machines de gagner en autonomie, amazone a dévoilé sa nouvelle invention.

Depuis re: MARS, amazone a annoncé que Alexa, l’appareil électronique utilisé pour se connecter à différents appareils de la maison et fonctionnant comme un assistant virtuel, pourra imiter la voix des gens. Ce qui est frappant, c’est que cela ne s’appliquera pas seulement aux personnes vivantes, mais aussi à celles qui sont décédées. Il n’est pas encore sorti mais a été présenté lors de l’événement avec un exemple : une nouvelle lue par une grand-mère décédée.

La personne chargée de l’annoncer était Rohit Prasad, vice-président et responsable scientifique d’Amazon Alexa. Comment ça marche? Fondamentalement, il prend différents fragments audio courts et les synthétise pour créer un discours plus long. En d’autres termes, pour le faire, nous devons avoir des enregistrements dudit parent décédé. « La façon dont nous y sommes parvenus a été de définir le problème comme une tâche de conversion de la parole et non comme un chemin de génération de la parole. Sans aucun doute, nous vivons à l’âge d’or de l’IA, où nos rêves et la science-fiction deviennent réalité »assuré Prasad.

+L’épisode de Black Mirror qui a tout anticipé

pour ceux qui ont vu Miroir noirla nouvelle annonce de amazone cela vous semblera familier (ha !). En février 2013, la série de charlie brooker a créé les épisodes « Je reviens tout de suite »concentré sur Marthe et Cendreun couple qui emménage dans une cabane et dont la vie est gâchée quand Cendre Est assassiné. Cependant, quelqu’un dit Marthe qu’il existe un appareil qui vous permet de rester en contact avec cette personne que vous aimez.

