Naomi Krauss et plus: casting de Far Away From Here, le nouveau film fureur sur Netflix

Le film Far Away From Here est arrivé sur Netflix, qui est devenu l’un des plus regardés au monde. Ensuite, nous vous invitons à rencontrer le casting principal.

©NetflixNaomi Krauss et plus: casting de Loin d’ici, le nouveau film fureur sur Netflix.

Depuis le 8 mars, Journée internationale de la femme, les abonnés au service de streaming Netflix Vous pouvez profiter de l’un des films qui a eu un accueil particulier pour être arrivé dans le catalogue un jour spécial, mais en peu de temps il s’est positionné parmi les plus regardés au monde : Très loin d’ici. C’est le nouveau film allemand réalisé par Vanessa Jopp qui a un casting dirigé par Naomi Krauss.

Synopsis officiel : « Zeynep Altin est à la limite de ses forces. Elle est surmenée et poussée par son mari, sa fille et son père âgé. La mort de sa mère et ses funérailles, qui ont failli se terminer par un désastre total, sont la dernière goutte. pour Zeynep : elle quitte Munich et s’enfuit sur une île en Croatie. Dans la maison que sa mère a secrètement achetée il y a des années et lui a donnée dans son testament, elle espère trouver la paix, la liberté et elle-même. Si seulement l’ancien propriétaire, Josip, un insulaire de bout en bout, n’habitait pas encore la même propriété… ».

+Cast de Far Away From Here, le film Netflix

Naomi Krauss comme Zeynep Altin :

C’est une Allemande qui hérite d’une maison de campagne en Croatie. Elle s’inquiète de son mariage raté et de sa fille adolescente désemparée, mais développe plus tard une relation amoureuse avec un Croate. L’actrice est connue pour Tatort (2000-14), L’Internationale (2009), 8 Uhr 28 (2010), Blind & Ugly (2017), vérification. Chèque (2021).

– Goran Bogdan comme Josip Cega :

Il est l’intérêt amoureux de Zeynep. Il a grandi dans la maison dont elle hérite. C’est un homme fier dont l’ex-femme l’a trompé avec son frère. L’acteur est connu pour Sonja et le Taureau (2012), Fargo (2017), Agape (2017), Mocvara (2020-22) et Père (2020).

-Adnan Maral comme Ilyas Altin :

Il est le mari de Zeynep et un restaurateur à l’œil vagabond. Il entame une liaison après le voyage de Zeynep en Croatie. L’acteur est connu pour Türkisch für Anfänger (2006-08), Fay Grim (2006), Inconnu (2011), Großstadtrevier (2017-2020) et Le diagnostic de Betty (2019-21).

– Bahar Balci comme Fia Altin :

Elle est la fille de Zeynep et Ilyas. Une adolescente qui s’inquiète d’être abandonnée alors qu’elle fait son coming-out alors que sa mère est en Croatie. Il a fait ses débuts au cinéma dans ce film de plateforme.

– Vedat Erincin est Doruk Bilici :

Le père de Zeinep. Il est veuf et vit avec sa fille. Auparavant, il était le patron d’Ilyas. L’acteur est connu pour Fiath (2010), Almanya : Bienvenue en Allemagne (2011), Un homme très recherché (2014), Dschermeni (2017) et SOKO Hambourg (2022).

– Artjom Gilz est Conrad :

C’est un gestionnaire immobilier en Croatie qui a une confrontation avec Josip. Conrad flirte également avec Zeynep tout en essayant de conclure un accord. L’acteur est connu pour L’ultime voyage (2017), 100 choses (2018), Sans remords (2021), Das Boot (2022) et Goudron (2022).

Le casting de Très loin d’ici comprend également:

davor tomique comme Drazen aveugle

Mladen Vasari comme Oncle Franjo

Paula Schram comme Kochin Nora

Christian Schneller comme M. Eddelbuttel

buse butz ulrich comme Prêtre Katholischer

Ivan Zadro comme L’autre évêque

