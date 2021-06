Trisha Paytas s’excuse d’avoir fait un commentaire offensant sur le peuple juif à Ethan Klein

« C’était mon sens de l’humour à l’époque. Et c’était une blague répétée que j’ai faite à l’époque – ce n’était pas malveillant mais c’est toujours dégoûtant. »

Trisha Paytas s’est excusée d’avoir fait un commentaire offensant sur le peuple juif dans des SMS à Ethan Klein.

Le YouTuber a partagé des captures d’écran de leurs messages texte pour se défendre après s’être mêlé à une dispute avec leur co-animateur de podcast Frenemies, Ethan.

Trisha héberge le podcast à succès Frenemies aux côtés d’Ethan depuis près d’un an, cependant, qui a brusquement pris fin après que Trisha a quitté le plateau lors de l’épisode de mardi (8 juin) à la suite d’une conversation animée sur la rémunération, la contribution créative et la production sur les Frenemies. marque.

Dans une vidéo YouTube publiée le lendemain, Trisha a révélé qu’ils étaient mécontents de ne pas avoir été inclus dans la prise de décision en coulisses, comme l’embauche de nouveaux membres d’équipe, ils se retireraient donc du podcast. Trisha a également partagé plusieurs tweets, dont certains ont été supprimés, à propos de leur décision et d’autres vidéos.

Un tweet, qui a été supprimé, montrait des SMS entre Trisha et Ethan discutant de la façon dont ils partageraient les revenus de leurs Frenemies. Dans les captures d’écran, qui dateraient de 2020 lorsque le podcast a été lancé, Ethan a demandé si Trisha accepterait un accord « 55/45 ». Il a ensuite suggéré en plaisantant un partage 60/40.

« Désolé, je sais que c’est nul, j’y pensais juste un peu plus », a déclaré Ethan. En réponse, Trisha a répondu : « Omg, j’étais comme si juif », en référence au stéréotype néfaste selon lequel les juifs sont avides et frugaux. Ethan est juif, tout comme le fiancé de Trisha, Moses Hacmon (qui est également le frère de la femme d’Ethan, Hila).

Trisha a reçu un contrecoup pour le commentaire et s’est excusée sur Twitter. Ils ont tweeté: « C’était mon sens de l’humour à l’époque. Et c’était une blague répétée que j’ai faite à l’époque – ce n’était pas malveillant mais c’est toujours dégoûtant. Ce n’est que cette année sur un épisode qu’Ethan m’a expliqué pourquoi c’est offensant de stéréotyper les juifs comme étant bon marché. Comme si cela n’avait jamais vraiment été enregistré. «

Quelques heures plus tard, Trisha a poursuivi en disant : « Je suis vraiment désolée d’avoir utilisé ce terme. Je le suis. Mais pour écrire un article sur moi en tant qu’antisémite alors que je me convertis actuellement pour le bien de mon mariage et de mes enfants . J’aime réévaluer. L’initié a également mon contact direct et n’a demandé aucun commentaire. Vraiment triste. »

C’était mon sens de l’humour à l’époque. Et c’était une blague répétée que j’ai faite à l’époque – ce n’était pas malveillant mais c’est toujours dégoûtant. Ce n’est que cette année dans un épisode qu’Ethan m’a expliqué pourquoi il est offensant de stéréotyper les juifs comme étant bon marché. Comme il n’a jamais vraiment enregistré https://t.co/Y7wIwEcLl3 – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

Je suis désolé d’avoir utilisé ce terme. Je suis. Mais écrire un article sur moi en tant qu’antisémite alors que je suis actuellement en train de me convertir pour le bien de mon mariage et de mes enfants. Comme réévaluer. Insider a également mon contact direct et n’a demandé aucun commentaire. Très triste. – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

Comme je suis beaucoup de choses, j’ai beaucoup de problèmes mais je ne suis pas raciste ou antisémite. Dès qu’il m’a dit qu’il y avait un problème avec ce que je disais, j’ai arrêté – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

Dire que nous n’avons pas eu de plaisanteries offensantes est ridicule. Il m’a traité de fou et de gros tout le temps. La seule personne avec qui j’autoriserais ça. Parce que c’était la plaisanterie. Mais putain de vraiment prendre ça pour me peindre comme antisémite, c’est extrême. C’était grossier et mal mais pas hostile – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

L’antisémitisme est l’hostilité ou la discrimination contre le peuple juif. C’était évidemment une blague dans le texte, une pauvre blague, ce n’était pas méchant. Si je discriminais les Juifs, cela signifierait que je ne travaille pas avec eux et que je ne me marierais certainement pas avec ça pic.twitter.com/8HxgOKkncE – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

je suis désolé je suis désolé je suis désolé. Les gens ne veulent pas entendre ça de moi maintenant. Mais je suis. Je reconnais tout ce qui est jeté sur mon chemin – je ne me cache pas des choses ou ne m’enfuis pas – j’essaie d’aborder les choses de front pour désamorcer – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

Être silencieux signifie être coupable dans mon livre. Et je vais clarifier si j’ai besoin, m’excuser jusqu’à ce que je sois bleu, je l’ai toujours fait et je continuerai à – Trisha Paytas (@trishapaytas) 9 juin 2021

« Comme je suis beaucoup de choses, j’ai beaucoup de problèmes mais je ne suis pas raciste ou antisémite. Dès qu’il m’a dit qu’il y avait un problème avec ce que je disais, j’ai arrêté. Pour dire que nous n’avions pas une plaisanterie offensante est ridicule. Il m’a traité de fou et de gros tout le temps. La seule personne avec qui j’autoriserais ça. Parce que c’était la plaisanterie. Mais putain de vraiment prendre ça et de me peindre comme antisémite comme c’est extrême. C’était dégoûtant et faux mais pas hostile. »

Ils ont poursuivi: « L’antisémitisme est l’hostilité ou la discrimination contre le peuple juif. C’était évidemment une blague dans le texte, une mauvaise blague à cela, ce n’était pas malveillant. Si je discriminais les juifs, cela voudrait dire que je ne travaille pas avec eux et je suis sûr que je ne me marierais pas avec ça. »

« Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Les gens ne veulent pas entendre ça de moi pour le moment. Mais je le suis. Je reconnais tout ce qui est jeté sur mon chemin – je ne me cache pas des choses ou m’enfuir – j’essaie d’aborder les choses de front pour désamorcer. Être silencieux signifie être coupable dans mon livre. Et je vais clarifier si j’ai besoin, m’excuser jusqu’à ce que je sois bleu, je l’ai toujours fait et je va continuer à. »

Trisha a été critiquée pour ses commentaires sur le peuple juif dans le passé, en particulier leur fétichisation des hommes juifs (Trisha a dit qu’ils préféraient sortir avec des hommes juifs). En 2020, Ethan a confronté Trisha sur Frenemies à propos de leur vidéo problématique intitulée « noter mon déjeuner juif ». Ethan a dit à Trisha qu’il était offensé par la vidéo, mais ils ont insisté sur le fait que leur fiancé Moses avait dit que le terme était acceptable.

« Juif est un dérogatoire, mon déjeuner » juif « . Je peux vous dire avec une certitude à 100% que vous ne pouvez pas dire cela, c’est offensant », a expliqué Ethan. Trisha n’a pas semblé l’accepter, cependant. Ils ont poursuivi en disant que les Juifs américains ne sont pas de « vrais Juifs » parce que leurs ancêtres n’avaient pas été esclaves en Égypte.

Trisha a riposté : « Les gens peuvent dire qu’ils sont juifs et je ne peux pas dire déjeuner juif ? Hé, je suis comme promouvoir cette culture. »

