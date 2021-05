Henry Cavill en a assez! L’acteur britannique a publié une déclaration sévère ce week-end demandant que arrête les rumeurs qui l’entourent. Les dernières semaines et sa relation amoureuse avec Natalie Viscuso a suscité de nombreux commentaires sur la star hollywoodienne qui a rempli sa patience. C’était la paille qui a cassé le chameau et cela a provoqué sa réaction. Vue!

L’interprète de Superman a parlé directement à ses fans et leur a dit que « il est temps d’arrêter » ssur les spéculations qui l’impliquent. Dans un long texte publié sur son compte Instagram, Il a également affirmé que les rumeurs causaient du tort aux personnes qui comptent le plus pour lui. C’est pourquoi il est sorti pour clarifier sa situation.

Le compte qui diffame Natalie Viscuso (@ king.henrycavill)



Depuis le début du mois d’avril, lorsque Cavill a été vu marchant main dans la main avec une femme blonde, tous les regards étaient tournés vers sa vie personnelle et toutes sortes de versions ont été générées sur l’identité de la supposée petite amie. L’acteur a même décidé de publier une image pour la présenter comme « son amour » Natalie.

C’est ce qui a rempli la patience d’Henry Cavill avec ses fans

Cependant, il semble que cela ne suffisait pas et il y avait des comptes de fans qui allaient plus loin: ils voulaient attaquer le nouveau partenaire de Henry. Un profil qui a actuellement 4 630 Abonnés Instagram promu des rumeurs contre Viscuso et l’ai essayée imposteur, raciste, violent et même assuré que est une autre femme celui qui est apparu en marchant dans les rues de Londres avec la star de cinéma. Le même compte dit qu’il veut « exposer » à la jeune femme, mais avoue que il n’est pas basé sur des événements réels.

Ces commentaires ont nourri Cavill et l’ont non seulement amené à clarifier la question publiquement, mais aussi a décidé d’ajouter une photo de Natalie pour dissiper tous les doutes. L’interprète a été clair dans sa demande et a également laissé des conseils aux fans qui ne respectent pas sa vie privée: « Si vous ne pouvez pas être heureux avec moi, essayez au moins d’être fier et d’être la meilleure version de vous-même ».