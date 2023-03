Exclusivité WonderCon : Ernie Hudson dit que c’est un heureux retour à la science-fiction pour Quantum Leap

chasseurs de fantômes vétéran Ernie Hudson a encore un nouveau projet de science-fiction à son actif avec Saut quantique. Il était présent à WonderCon à Anaheim, en Californie, samedi, pour promouvoir le redémarrage à succès de NBC, qui a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.





Cela fait 30 ans que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Quantum Leap et a disparu. Dans la mise à jour remaniée de l’émission originale, une nouvelle équipe a été constituée pour relancer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l’homme qui l’a créée. Apprenez-en plus sur Quantum Leap grâce à notre entretien avec Hudson ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ernie Hudson sur sa série « World-Changing »

NBCUniversal

Hudson connaît certainement son chemin en matière de science-fiction, c’est donc un régal de le revoir en action avec Quantum Leap. « Je fais ça depuis 50, presque 60 ans », a-t-il déclaré à 45secondes.fr. « Vous voulez faire partie d’un spectacle qui traverse les générations, faire partie d’un spectacle qui nous donne à réfléchir, à considérer nos choix que nous faisons, qui changent le monde, même si nous ne réalisons pas – quelque chose que je ressens est significatif, par opposition à simplement divertissant… Et je me souviens de l’impact [the original Quantum Leap] avait sur moi et mes enfants quand ils étaient plus petits, et nous avons parlé des différentes vies. Mais dans celui-ci… je suis assez vieux pour voir comment les temps bougent et changent, tu sais ? »

La productrice exécutive Deborah Pratt, qui a également joué dans la série originale, était également à la WonderCon et a parlé de l’importance du redémarrage à notre époque : « Quand nous avons fait la série pour la première fois, nous avons découvert nos fans dans les salons de discussion. C’était le début de Internet Et on pourrait aller les écouter, parler après l’émission de l’émission.

Nous avons donc lancé toutes ces choses qui sont maintenant Twitter et tout le reste. La plupart des gens ne le savent pas. Nous étions très interactifs, même à cette époque. Et ramener le spectacle, tout le monde était très inquiet à ce sujet, c’est probablement pourquoi il a fallu 30 ans pour se présenter… Mais le monde en ce moment a besoin d’espoir, et Saut quantique l’apporte. Vous êtes diverti, mais aussi, quelqu’un met devant vous une situation où vous devez réfléchir – c’est donc un spectacle intelligent et c’est un spectacle émotionnel. Et nous avons des acteurs incroyables pour raconter ces histoires incroyables. »