Clip Supercell exclusif : aperçu d’Anne Heche dans le rôle du Dr Quinn Brody

Le père de William était un légendaire chasseur de tempêtes et propriétaire d’entreprise qui est mort à la poursuite d’une supercellule. Lorsque l’entreprise familiale est reprise par un exploitant cupide, William est convaincu de quitter sa famille et sa maison pour suivre les traces de son père.





Daniel Diemer joue William dans Supercellulequi met également en vedette Skeet Ulrich, Alec Baldwin et Anne Hèche. Johnny Wactor, Praya Lundberg, Richard Gunn, Jordan Kristine Seamón et bien d’autres font également partie du casting. Il est réalisé par Herbert James Winterstern, qui a également co-écrit avec Anna Elizabeth James.

Supercellule devrait sortir en salles, en numérique et à la demande le 17 mars 2023, mais avant cela, nous avons un clip exclusif à diffuser.

Clip exclusif de Supercell avec Anne Heche

«Lorsque vous faites quelque chose d’aussi dangereux que d’aller dans un endroit où le vent peut projeter votre voiture à des centaines de mètres, à chaque retour à la maison, vous devenez un peu plus engourdi. Ainsi, la prochaine fois que vous reviendrez, vous voudrez aller plus loin. Vous voulez rester plus longtemps… pour satisfaire une sorte de – je ne sais pas », explique le Dr Quinn Brody (Heche) à Harper (Seamón) assis au bord de la piscine. Elle continue, expliquant plusieurs circonstances différentes qui auraient pu être différentes pour ses proches décédés alors qu’elle revient sur les souvenirs et aventures ils ont partagé. «Nous avons chassé pour la connaissance, pas pour le frisson. Je suppose que mère nature s’en fiche », pleure-t-elle. « Alors pourquoi le faire ? » demande Harper. « Parce que quelqu’un doit le faire », répond-elle.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Une grêle de la taille d’une balle de baseball, des vents violents et des tornades violentes rendent les supercellules mortelles, et lorsque William Brody était un garçon, son père – un légendaire chasseur de tempêtes – a été tué par un. Désormais, l’entreprise familiale appartient à Zane Rogers (Alec Baldwin), un voyagiste téméraire qui voit des signes dollar là où d’autres voient des nuages ​​d’orage. Lorsque son destin arrive sous la forme de l’une des tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées, William quitte sa mère (Anne Heche) et sa maison pour faire équipe avec l’ex-partenaire de son père, Roy Cameron (Skeet Ulrich), qui a à peine survécu à une tornade. déterminé à chasser l’une des créations les plus terrifiantes de la nature : la cage de l’ours.

Supercellule nous vient de Saban Films.