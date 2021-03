« My Hero Academia » revient et sa saison 5 est presque là. La classe 1-A de l’UA de l’élève a traversé tellement de choses. Ayant continuellement affronté la League of Villains et poussé au-delà de leurs limites, les étudiants ne pouvaient pas vivre beaucoup plus au cours de la saison qu’ils n’avaient déjà souffert.

La saison 3 s’est terminée par une croissance émotionnelle entre Bakugo Oui Deku, avec l’introduction aux trois grands, le saison 4 de « Mon université de héros« avait tellement plus à offrir. Cette saison, il a couvert le chapitres 125 à 184 du manga et concentré sur une chose: la croissance.

La saison 4 il avait trois arcs qui étaient d’une tonalité étonnamment différente. Le premier arc était l’arc de Révision. Lorsque les étudiants ont commencé leurs pratiques, un nouveau méchant est apparu. Un leader de Yakuza, Révision, a développé un moyen d’éliminer la bizarrerie d’un héros avec le tir d’une balle.

Avec Deku s’installer dans son stage sous Sir Nighteye, une fois qu’il a atteint son apogée, il est devenu l’un des arcs les plus forts de toute la série jusqu’à la saison dernière. Dans cette nouvelle saison « Mon université de héros« il attend ce qui va se passer. Continuez à lire et découvrez où voir la série et ce qui est apporté dans les nouveaux épisodes.

QUELLE HEURE ET COMMENT VOIR LA PREMIERE DE LA SAISON 5 DE «MY HERO ACADEMIA»?

La cinquième saison « Mon université de héros« Sera présenté en première Japon le Samedi 27 mars et sera disponible à Crunchyroll au cours de la même journée, bien que la plate-forme diffusion Il n’a pas précisé l’heure à laquelle le premier épisode sera diffusé.

Puis un nouveau chapitre de « Mon université de héros » tous les jeudis, premier arrivé Japon et puis sur Crunchyroll.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « MY HERO ACADEMIA »

BANDE-ANNONCE 2 DE LA SAISON 5 DE « MY HERO ACADEMIA »

BANDE-ANNONCE 3 DE LA SAISON 5 DE « MY HERO ACADEMIA »

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 5 DE «MY HERO ACADEMIA»?

Le public a hâte de voir ce qui va se passer dans cette nouvelle saison. (Photo: twitter)

La fin de saison 4 scie Effort Oui Faucons combattre avec succès un Nomu que non seulement il pouvait résister aux coups puissants de Effortmais aussi penser et parler. Bien qu’il semble que le Ligue des méchants prend du retard pour le moment, ils ont les balles restantes qui détruisent Bizarrerie entre vos mains après avoir maîtrisé Révision.

Un coup dévastateur pourrait être porté à la société si le Ligue les utilisera. La saison 5 se concentrera davantage sur UA et les étudiants, mettant en évidence davantage les Classe 1-B. Les deux classes fusionneront pour une classe d’entraînement commune dans laquelle elles se diviseront en petites équipes pour se battre.

Bien qu’il puisse sembler que le Classe 1-A aura l’avantage, le Classe 1-B s’est également améliorée, même si elle n’a pas vu autant de batailles que 1-A. À la fin de saison 4, Midoriya voir tous les utilisateurs précédents de Un pour tousainsi qu’un aperçu du premier utilisateur avec son frère Tous pour un, Dans tes rêves.

Il se réveille, détruisant sa chambre dans le processus, mais n’a aucune idée de ce que signifie le rêve. Une fois que vous le faites, vous pouvez mieux comprendre et contrôler votre Bizarrerie. En attendant, la dernière fois que nous avons vu Gran Torino, lui et la police chassaient Kurogiri, mais ils ont rencontré une plus grande menace sous la forme d’un énorme méchant nommé Gigantomachie, l’un des serviteurs les plus fidèles de Tous pour un.

Bien qu’ils aient capturé Kurogiri, Gigantomachie elle est toujours en liberté. Voir comment Kurogiri cherché Gigantomachie aider Shigaraki, on peut le voir en rencontrant Shigaraki et le reste de la Ligue dans la nouvelle saison.