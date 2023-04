OBSESSION le succès de NETFLIX aura-t-il la SAISON 2 ?

Netflix

C’est ce que l’on sait d’une deuxième saison de Obsession.

©NetflixLa série est l’un des succès les plus récents de Netflix

Obsession C’est actuellement la série la plus regardée sur Netflix.et, depuis sa création, il a concouru pour les premières places avec d’autres productions, telles que L’agent de nuit, Bœuf et La gloireentre autres, il n’est donc pas surprenant qu’ils veuillent déjà un deuxième versement, mais on vous dit s’il y aura une saison 2 du show.

Commençons par dire que la série suit la romance entre un chirurgien respecté et la fiancée de son fils. Tous deux sont impliqués dans une obsession érotique qui menace de changer leur vie, selon le synopsis.

+ Obsession aura-t-il une saison 2 ?

Le plus probable NON. Bien que rien ne soit écrit et que Netflix n’ait pas parlé, C’est une mini-série de seulement quatre chapitres, donc l’histoire est résolue du début à la fin dans les quatre parties qui composent cette série.

En outre, Obsession Il est basé sur un livre, il n’y a donc pas de suite à l’histoire., plus la fin suggère ce que l’avenir réserve aux personnages. La fin est délibérément ambiguë, mais l’histoire principale est résolue, ce qui rend peu probable qu’il y ait une deuxième saison. Obsession.

Ce qui pourrait arriver, c’est qu’après avoir vu le succès, Netflix adapte plus d’œuvres de Josephine Hart, l’écrivain de dommagele livre sur lequel il est basé Obsessionbien qu’ils pourraient également créer une anthologie avec différentes obsessions, mais ce n’est que spéculation, puisque le géant du streaming n’en a rien dit.

