La saison 5 de Stranger Things pourrait se rapprocher plus que prévu

Cette semaine, Nielsen a révélé que Choses étranges est devenue la série la plus écoutée de 2022 avec sa 4e saison, ce qui montre parfaitement que la création des frères Duffer est le plus gros succès de Netflix. Après la fin explosive de la dernière tranche d’épisodes, les fans attendaient les dernières nouvelles de la saison. Et bien que nous ne recevions pas le spectacle avant 2024, nous pourrions avoir des détails plus tôt que nous ne l’avions imaginé.





Star de la série Noé Schnappqui joue Will Byers, a révélé lors d’un Instagram Live que le tournage de la nouvelle saison commence en mai, déclarant que son travail n’interférera pas avec l’école, car il devrait terminer ce même mois avant d’aller sur le plateau.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le personnage de Noah a été un peu laissé de côté la saison dernière après avoir été l’un des principaux protagonistes des premières saisons, la disparition de Will déclenchant l’intrigue. Heureusement, les créateurs de l’émission ont déclaré que Will serait un élément essentiel de la conclusion. Alors que l’Upside Down prend le contrôle de Hawkins, notre groupe de héros se prépare à affronter et à vaincre Vecna ​​une fois pour toutes.

Will a eu un arc intéressant la saison dernière, cependant, l’acteur confirmant les sentiments de son personnage pour Mike et agissant dans une scène déchirante. L’acteur lui-même est sorti il ​​y a quelques semaines via une vidéo TikTok.





Ce que nous pouvons attendre de la dernière saison de Stranger Things

Netflix

Lors d’une interview pour l’événement spécial de Netflix, TUDUM, les Duffers ont déclaré que le succès de la saison 1 était au-delà de leurs attentes, tant de choses qu’ils ont prévues pour le deuxième volet de l’émission joueraient un rôle essentiel dans la saison à venir. Dans la deuxième partie, après être revenu de l’Upside Down, Will est toujours hanté par les monstres et l’énergie sombre tirée de cet endroit, qu’il ressent toujours.

Cela pourrait également être canalisé par Max, le personnage de Sadie Sink, qui a failli mourir à la fin de la saison 4 après avoir été possédé par Vecna. Millie Bobby Brown’s Eleven a pu la sauver. Cependant, de nombreuses questions subsistent sur le personnage et sa connexion avec le méchant de Jamie Campbell Bower, qui sera de retour et plus fort que jamais.

Ainsi, avec Upside Down qui gagne de la place dans le monde réel et Will et Max connectés à ses forces obscures, Choses étranges 5 verra les protagonistes combattre une force qui a réussi à prendre le contrôle de leur environnement et qui se cache dans tous les coins, prête à attaquer.