Downton Abbey : une liste de tout ce que vous devez savoir sur le film Netflix

Netflix

Downton Abbey C’est l’une des histoires les plus importantes sur le petit écran et, après la série à succès sur Prime Video, le film arrive maintenant sur Netflix. Sachez tout ce que vous devez savoir sur elle et quelle relation elle a avec la bande.

©Netflixfilm d’abbaye de downton

Encore une fois, les histoires d’époque mettent en concurrence les plateformes numériques. Il s’agit cette fois Downton Abbey, qui a à la fois une série et un film. Écrit par Julian Fellowes, la fiction est diffusée via Prime Video et maintenant le long métrage arrive sur Netflix. Ce sera le 14 mars prochain que le géant du streaming lancera ce film, initialement sorti en 2019.

Downton Abbey est une coproduction entre Carnival Films et Universal Pictures et est devenu l’un des films les plus attendus du mois de mars sur Netflix. La société de Ted Sarandos ne disposant pas encore des droits de distribution de la série, du moins en Amérique latine, Prime Video reste donc indispensable pour connaître la vérité sur cette histoire. Mais, pour ceux qui n’ont pas vu la fiction, de Spoiler nous vous disons les points les plus importants que vous devez savoir.

Une liste de tout ce que vous devez savoir sur Downton Abbey avant qu’il n’arrive sur Netflix :

1. Pas d’origine Netflix :

Bien qu’il soit désormais publié sur Netflix, Downton Abbey: Le film n’a pas le sceau de production de la plateforme. C’est-à-dire que désormais, le géant du streaming n’a la licence de distribution, au moins, qu’en Amérique latine.

2. Genre de film :

Comme la série, ce long métrage mêle drame, romance et mystère. Avec une intrigue similaire à la fiction, c’est toujours l’un des films les plus captivants de ce qui arrivera sur Netflix en mars. De plus, la vérité est que son niveau de production et de performances en font un emblème des films d’époque.

3. Votre histoire suit-elle la série ?

La réponse est simple : oui ! Le film se déroule en 1927, environ un an après la fin de la série télévisée. Cette fois, les Crawley se préparent à recevoir la visite du roi et de la reine dans leur abbaye située dans la campagne du Yorkshire. Bien que, en même temps que la famille royale arrive au domaine, un meurtrier qui va tout changer y entre également.

4. Distribution :

Pour le bonheur de tous les fans de la série, la plupart des acteurs originaux sont de retour. Parmi eux, Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Brendan Coyle et bien d’autres. De plus, il faut tenir compte du fait qu’Imelda Staunton rejoint cette production en retournant travailler avec son partenaire dans Harry PotterSmith.

5. Synopsis diffusé par Netflix :

« Remontez le temps avec la famille Crawley et ses employés alors qu’ils se préparent pour une nouvelle ère et une visite royale. Mais des plans parfaits peuvent aussi mal tourner.”.

